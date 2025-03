La bajada fiscal de Illa desnuda el relato de Montero con la quita

El relato del PSOE andaluz en cuanto a la negativa de la Junta de Andalucía a aceptar la quita de deuda se halla de nuevo ante la necesidad de amoldarse a uno de los mandamientos primeros del «sanchismo»: «Los progresistas adaptamos nuestros principios a las necesidades de cada momento», cita literal de Pedro Sánchez. Hasta la fecha, uno de los argumentos de la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz en contra de los postulados del Ejecutivo andaluz, y de lo que ella promulgaba cuando era consejera del ramo, es que las comunidades que bajan impuestos no pueden sostener al mismo tiempo la reclamación de una mejora de la financiación. Ahora, el president de la Generalitat, Salvador Illa, líder del PSC, ha firmado un pacto con ERC para la bajada de los gravámenes en Cataluña. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, cuestionó «qué va hacer ahora con Cataluña» María Jesús Montero ante la anunciada bajada de impuestos a las rentas inferiores a 33.000 euros en esta comunidad. «La señora Montero decía que la quita de la deuda no se iba a producir en aquellas comunidades autónomas que bajaran los impuestos», recordó Carolina España.

En declaraciones a los medios de comunicación en Atarfe (Granada) antes de una visita a las instalaciones de Covirán, la también portavoz del Gobierno andaluz ironizó con un «bienvenidos» sobre el hecho de que «el señor Illa va a hacer una bajada de impuestos en Cataluña» e infirió de esa decisión que «es una forma de copiar a Andalucía», recogió Ep. «Andalucía ya lleva bastantes bajadas de impuestos» desde la llegada al poder de Juanma Moreno en 2019, señaló Carolina España. «Los tipos que plantean ahora allí en Cataluña ya los tenemos aquí en Andalucía», señaló la consejera de Hacienda.

La portavoz del Gobierno andaluz calificó como «llamativo» que Cataluña «por un lado pida más financiación porque quieren una financiación singular» y con esa pretensión «se van a llevar el 100% de la recaudación cuando el resto de comunidades solo nos dan el 50%», además de «la condonación de la deuda», a lo que suman «ahora una bajada de impuestos».

«Parece que el señor Illa nos entiende mejor que la señora Montero, que está en contra de que en Andalucía bajemos los impuestos a los andaluces», ironizó Carolina España. La consejera andaluz consideró que Montero «deja de entender lo que está ocurriendo en nuestra tierra» al estar centrada en «atender a Pedro Sánchez y teniendo que atender las cesiones y los privilegios del señor Puigdemont y del señor Junqueras».

Carolina España visita las instalaciones de Covirán Álex Cámara Europa Press

Desde la Junta de Andalucía, no obstante, se «aplaude» la revisión del Impuesto de la Renta acometida en Cataluña, ya que la comunidad andaluza lleva «seis bajadas de impuestos», lo que –dijo Carolina España– «nos ha convertido en una tierra atractiva, en una tierra que no asfixia a los andaluces». «Lo que queremos es dejarle el dinero en el bolsillo para que lo inviertan y así generar mayor riqueza y mayor empleo», defendió la portavoz andaluza sobre la hoja de ruta tributaria de la Junta.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos también recordó que el Ejecutivo central tiene la «obligación constitucional de presentar» los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «en el Congreso de los Diputados» e indicó que la prórroga de las cuentas estatales es «un nuevo agravio para Andalucía». «Esto continúa y profundiza en el agravio a Andalucía», denunció la consejera de Hacienda, recalcando que a la comunidad autónoma «le faltan» unos «400 millones de euros para atender a la dependencia al no tener Presupuestos Generales del Estado», sin los cuales, además, «tampoco tenemos inversiones nuevas», lamentó.

La titular de Hacienda se refirió a que «las entregas a cuenta» que recibe la administración autonómica por parte de la estatal «se tienen que actualizar, y al no tener Presupuesto el Gobierno tendría que aprobar un decreto ley para, específicamente, actualizar» esas entregas a cuenta «a los andaluces». «Esto es insostenible», sostuvo España, indicando que Andalucía ha dejado de recibir «casi 900 millones de euros» entre los tres primeros meses de este año, «casi 300 millones por cada mes», por la no actualización de esas entregas a cuenta. «Al no haber Presupuestos» aprobados para este año, «tampoco hay un fondo transitorio de nivelación que compense la infrafinanciación que padece Andalucía», comunidad a la que le «faltan 1.522 millones de euros cada año por un sistema de financiación injusto y lesivo», recalcó la portavoz andaluza.

Por su parte, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, denunció que la vicepresidenta Montero «acentúa los agravios a Andalucía» al no presentar unos Presupuestos y seguir negociando «privilegios» para el dirigente de Junts, Carles Puigdemont.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, criticó el «falso discurso del agravio» que la Junta dirige contra el Ejecutivo central, y afeó que recurra a él mientras «rechaza 19.000 millones de la quita de deuda» que el Ministerio de Hacienda ha ofrecido a la administración andaluza.