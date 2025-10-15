La alcaldesa presenta a la presidenta del Parlamento Europeo la candidatura de Jerez 2031

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, y presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, junto al primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha mantenido una reunión con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a la que han presentado la Candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura en 2031.

"Hemos llevado nuestra candidatura al mismo corazón de Europa y a la máxima representante del Parlamento Europeo, que se ha interesado por la propuesta de Jerez2031 y por conocer cuáles son las principales líneas estratégicas de la candidatura. Estamos muy ilusionados ya que se acerca el momento decisivo y nuestro proyecto toma impulso"", ha manifestado la alcaldesa.

García-Pelayo ha recordado también que "el camino emprendido para ser candidatos a la Capitalidad ya ha merecido la pena porque está suponiendo una gran transformación para la ciudad, ya que la cultura tiene el efecto de transformar socialmente los territorios". "Hemos conseguido el apoyo de toda la provincia, por lo que no sólo venimos representando a Jerez en este Parlamento sino también a toda la provincia de Cádiz con su magnífica diversidad cultural. Somos el sur del sur y tenemos una voz propia que se ha escuchado en el corazón del Europa", ha afirmado.

Por otro lado, la alcaldesa y el teniente de alcaldesa han mantenido un encuentro con los representantes de la Unidad de Europa Creativa, Marie Imbert, y José Manuel Fernández Arroyo, que coordina las candidaturas a la Capitalidad Cultural en 2031. "Ya tuvimos una reunión hace dos años y ahora dos años después hemos tenido la oportunidad de contar cómo hemos trabajado, la ilusión que tenemos en ese bid book que vamos a presentar a finales del mes de diciembre y que esperamos de verdad que Jerez sea una de las ciudades que conquisten Europa en el año 2031 porque nos lo merecemos", ha manifestado.

García-Pelayo ha recordado también que ha tenido la oportunidad de participar en el Pleno del Comité de las regiones como alcaldesa de Jerez y presidenta de la FEMP, "hablando de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos, como que haya políticas en condiciones que permitan acceder a una vivienda digna, una educación pública de calidad y defender que haya políticas en contra de la pobreza".