«El TC no ha declarado inocente a nadie» sino que «hay que volver a juzgar»

El consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró que ni el ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ni el PSOE lograrán imponer «un relato falso de los ERE! porque, independientemente de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, la causa sigue siendo «la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia».

Fernández-Pacheco, que mantuvo en Jaén capital una reunión con cooperativas de aceite de oliva, indicó que las declaraciones de Manuel Chaves cargando contra el PP «se las puede creer el señor Chaves y poco más» porque lo que ha hecho ha sido «mentir descaradamente en la sede del PSOE-A» para «acusar al partido del Gobierno, para acusar a los medios de comunicación, para acusar a los jueces de crear una trama política, mediática y judicial» contra el PSOE.

«Lo cierto es que por lo que lo condenó el Tribunal Supremo es por tejer un fraude de 680 millones, la mayor trama de corrupción de la historia de la democracia, con el único objetivo de mantener al PSOE en el Gobierno, esa es la realidad», dijo Fernández-Pacheco. En este sentido, el portavoz andaluz subrayó que «por mucho que insistan en imponer un relato falso, no lo van a conseguir», entre otras cosas porque «el Tribunal Constitucional no ha declarado inocente a nadie», sino que lo que ha dicho es que «hay que volver a juzgar esos casos en la Audiencia Provincial» de Sevilla. Fernández-Pacheco recordó que en el caso de los ERE quedan «más de 100 causas todavía por juzgar» y que aunque la parte política estaba cerrada, ahora lo que ha hecho el Constitucional es «volver a abrirla y desde luego el Tribunal Constitucional no ha dicho que no existiera una trama ni un fraude» porque «ya lo dijo el Tribunal Supremo, se trata de una fraude sin precedentes en la historia de la democracia».

Sobre el hecho de que la Junta siga pagando indemnizaciones de los ERE, el consejero manifestó que lo único que se está haciendo por parte del Ejecutivo andaluz es «cumplir con la ley y con el mandato que nos dio el Parlamento» y «eso no quita que hasta el último céntimo defraudado de los parados tenga que volver donde estaba».

«Son cosas diferentes, entiendo que la intención del señor Chaves, igual que la de todo el Partido Socialista, es la de confundir, es la de imponer ahora un relato que poco más o menos viene a decirnos que lo que hicieron fue estupendo y eso es rotundamente falso», agregó el también portavoz del Ejecutivo andaluz.«El Gobierno de Juanma Moreno lo que ha hecho es cumplir con la ley, pagar lo que la ley nos obligaba a pagar y luchar judicial, políticamente y por todos los medios para recuperar el dinero defraudado», concluyó Fernández Pacheco.

Chaves no quiso hablar específicamente de «lawfare» pero indicó que «cuando se instruyó hubo interferencias políticas que condicionaron el proceso. El ex presidente andaluz acusó al PP de tratar de «conseguir lo que no habían podido con los votos de los andaluces: erosionar la credibilidad del PSOE ante la ciudadanía con bulos y acusaciones personales falsas. Una operación para desacreditar los 30 años más brillantes de gestión de Andalucía», dijo.