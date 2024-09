Espadas señala a Lambán por saltarse el "voto coordinado"

El portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha sostenido este jueves que la "discrepancia" del secretario general del PSOE de Aragón y senador, Javier Lambán, en relación al acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que contempla una financiación "singular" para la autonomía catalana se contrapone con la posición de la "inmensa mayoría de los cuadros" del PSOE, que sí ha avalado ese acuerdo vinculado a la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Juan Espadas se ha pronunciado así al hilo de la decisión que adoptó este miércoles el líder de los socialistas de Aragón de no participar en la votación del Senado de una iniciativa del PP que buscaba paralizar el concierto económico para Cataluña, a diferencia del resto de socialistas senadores, que votaron en contra de esta moción.

Juan Espadas ha explicado que Javier Lambán le trasladó, "igual que hizo en otra votación sobre el asunto de la amnistía, que él personalmente consideraba que esto no era la decisión correcta por parte del PSOE y, por tanto, planteó su abstención en esa votación".

Dicho esto, el portavoz socialista en el Senado ha señalado que la "posición personal" de Lambán "puede ser legítima en términos personales", pero el dirigente aragonés "debe responder también a lo que significa una dinámica de grupo parlamentario en la que se establece lo que nosotros llamamos un voto coordinado entre todos los que conformamos" el mismo, y en esa línea Espadas ha subrayado que "no tendría mucho sentido que cada diputado o senador votase una cosa diferente en cada votación".

El portavoz socialista en el Senado ha añadido que Lambán lo que plantea es que "no confía en que finalmente se pueda llegar a una solución que él entienda que sea equitativa para Aragón, y yo le digo que sí confío en que esa solución es posible si negociamos con lealtad y si tenemos claro cuáles son los pilares básicos del sistema" de financiación, "que es la igualdad y la solidaridad entre territorios", ha abundado Juan Espadas.

El portavoz socialista en el Senado ha concluido incidiendo en que la "posición de discrepancia" de Lambán se sitúa "frente a la inmensa mayoría de representantes y de cuadros" del PSOE, que "hemos avalado y dado un voto de confianza" para que "esto -el acuerdo del PSC y ERC- sirva para resolver un problema bloqueado desde hace muchos años, que es el modelo de financiación autonómica, y por tanto que nos pongamos a ello", ha finalizado Juan Espadas.

ÓSCAR PUENTE

Por otro lado, el portavoz del Grupo Socialista en el Senado y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha subrayado este jueves que al ministro de Transportes, Óscar Puente, "le faltan el respeto en todas y cada una de las sesiones" de los plenos del Senado a las que acude, y ello tras la "polémica" que ha protagonizado esta semana en la cámara alta con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP).

En una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, Juan Espadas se ha pronunciado así tras las críticas que Óscar Puente dirigió el pasado martes en el pleno del Senado a la alcaldesa de Huelva por su asistencia a una sesión en la que el PP preguntó al ministro por la llegada del AVE a Huelva y del AVE Huelva-Algarve (Portugal).

Puente preguntó a Miranda en el transcurso de la sesión plenaria del Senado, y durante su respuesta a la referida pregunta del PP sobre el AVE a Huelva, "si no tiene nada mejor que hacer la alcaldesa de Huelva que venir aquí a costa del erario público a asistir a una pregunta", tras lo que tachó de "vergonzosa la utilización que hace el PP de las instituciones".

"Vergüenza le tendría que dar. Yo he sido alcalde ocho años y desde luego nunca me he permitido el lujo de estar una mañana de miranda en un parlamento sin atender los problemas que tiene mi tierra", añadió Puente en su crítica a la alcaldesa de Huelva.

Preguntado por estos comentarios del ministro, Juan Espadas ha señalado que habló con Puente "después" del debate, y ha querido poner de relieve, de entrada, que "el elemento básico por el que el PP le preguntaba" al ministro en ese punto de la sesión del Pleno era sobre "si había descartado la conexión del AVE de Sevilla a Huelva", y Óscar Puente "dijo que no".

En esa línea, el secretario general de los socialistas andaluces ha destacado que el PP, "como no esperaba esa contestación, se centró en el comentario" del ministro, que "se debía exclusivamente a que la alcaldesa era la segunda vez que iba" a las Cortes "a una pregunta que se le trasladaba a él sobre un asunto que entendía que era de falta de infraestructuras" para Huelva, y "tuvo ese comentario en relación con para qué había ido" la regidora, "que se lo podía ver haber ahorrado".

Al respecto de esas palabras, Espadas ha recordado que él fue alcalde de Sevilla, y que entiende que "los alcaldes debemos estar donde lo consideremos", si bien ha apostillado que a la regidora onubense "no le salió bien" la "operación" de asistir a dicho pleno, "porque iba allí a escuchar un 'no' y escuchó un 'sí'".

Después de que la alcaldesa haya acusado al ministro de dirigirle comentarios "machistas", Juan Espadas ha señalado que él no está "dispuesto a entrar en eso", si bien ha apostillado que "la alcaldesa de Huelva, en lo poco que lleva de alcaldesa, ha tomado decisiones que, desde luego, no van en pro de la igualdad entre mujeres y hombres en su gestión".

Tras subrayar en todo caso que él es "partidario siempre de las formas, del respeto institucional", y que él no iba a "engordar esta polémica", así como tras expresar todo su "respeto" hacia la alcaldesa de Huelva, Juan Espadas ha pedido también que "tengan un poco de respeto al ministro", a quien "le faltan el respeto" en el Senado, algo que ocurre "en todas y cada una de las sesiones", según ha remarcado.

"Por tanto, a ver si somos capaces de empatar en esto del respeto", ha añadido el portavoz socialista en el Senado, quien, sobre el asunto de la pregunta que el PP le hacía a Puente el martes, ha subrayado que "quien metió en un cajón la conexión" de AVE entre Huelva y el Algarve portugués fue el anterior Gobierno del PP de Mariano Rajoy, que "durante siete años no tramitó un papel de esa conexión", y en esa línea ha criticado que el PP "exige" esa conexión "ahora que gobierna el PSOE".

Espadas ha subrayado que el PSOE "es el que está tramitando esa conexión", como vino a "confirmar" Óscar Puente, así como ha sostenido que Pilar Miranda "no iba inocente al Senado", aunque ha insistido en señalar que la alcaldes "tiene todo el derecho del mundo" de asistir a esa "cámara territorial", y, de hecho, es "bueno", en su opinión, que "alcaldes y presidentes autonómicos" estén "pendientes de lo que se debate allí, pero con un afán constructivo", ha apostillado el representante socialista.

En esa línea, el líder del PSOE-A ha concluido manifestando que "lo que no puede uno es ir a ocultar la buena noticia para los onubenses y convertirse en la protagonista de la noticia", si bien ha insistido en subrayar que no le van a "encontrar nunca en una polémica de este tipo, porque sencillamente no es mi estilo, y los que me conocen lo saben", ha zanjado Juan Espadas.