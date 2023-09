Esta es la ciudad más antigua de España: tiene más de 5.000 años

La ciudad más antigua de la que se tiene constancia en España tiene más de 5.000 años. Se trataría de el primer asentamiento que puede llamarse ciudad y está en Almería a unos 20 kilómetros de lo que hoy es su capital. Se trata de Los Millares, ubicado en Santa Fe de Mondújar (Almería). Según los hallazgos de investigadores de la Universidad de Granada publicados en la revista "Archaelogical and Antropological Sciencies", fue habitado por hasta 1.500 personas en el año 5.200 antes de Cristo. Los investigadores hallaron gran número de tumbas monumentales y enterramientos colectivos que indicarían la presencia humana desde la Edad del Cobre.

Sin embargo, no sólo se trataría de una ubicación primitiva, sino que, entre los objetos hallados entre los restos de un gran número de viviendas de planta circular habría también objetos procedentes del comercio con ubicaciones lejanas. Huevos de avestruz y objetos de marfil que indicarían que la localidad se hallaba en una ruta comercial con África y quizá incluso con Asia. Sin embargo, hace más de 4.000 años que quedó deshabitada.

En enclave arqueológico de Los Millares, que hoy se puede visitar, se compone de un poblado con cuatro líneas de murallas concéntricas, una necrópolis de tumbas colectivas y un conjunto de 13 fortines, situados a ambos lados de la rambla de Huéchar, que completan el potente sistema defensivo que controló el asentamiento y su territorio más próximo.

La necrópolis ocupa una extensión de unas 13 hectáreas y se localiza a las afueras del poblado. Se compone de unas 80 sepulturas de grandes dimensiones y diversas estructuras de carácter ceremonial. Las tumbas se distribuyen conformando pequeños grupos, lo cual refleja las relaciones familiares, sociales y simbólicas existentes en Los Millares.

Las tumbas son colectivas. La mayoría constan de una cámara circular de entre 3 y 6 metros de diámetro que a veces presenta diversos nichos laterales. La cubierta se realiza unas veces aproximando progresivamente las hiladas hacia el interior, formando una falsa cúpula, y otras con un cierre horizontal plano de madera apoyado en un pilar central. Desde el exterior se llega a la cámara por un corredor. El conjunto se cubre con un túmulo de tierra y piedras.

El poblado posee tres líneas de muralla concéntricas que cierran y segmentan el asentamiento. Una cuarta fortificación a modo de ciudadela se sitúa en la parte más interna del espolón.

Presenta un urbanismo organizado con viviendas de planta circular, algunos edificios de uso público y construcciones relacionadas con la distribución y almacenamiento de agua. La principal actividad económica era la agricultura, la ganadería y la caza, junto con otros trabajos especializados como los metalúrgicos y la producción de puntas de flecha.

Si hablamos, en cambio, de la ciudad existente hoy más antigua de España, también tenemos que mirar hacia el sur.

Cádiz, la más antigua

Si hablamos, en cambio, de ciudades habitadas hoy, no cambiamos de latitud. Los fenicios, griegos y tartesos fundarán ciudades a lo largo de la costa mediterránea desde hace al menos 30 siglos. La que se toma por más antigua de todas es Gádir, conocida hoy como Cádiz, fundada por los navegantes fenicios, según se cuenta, 80 años antes de la Guerra de Troya. Su puerto ha visto pasar imperios, a los árabes y a los cristianos, a los visigodos y el inicio de la ruta hacia América. Su historia es fascinante desde ese 1.104 a. C. que se toma por su fundación.

La segunda ciudad por antigüedad también fue erigida por fenicios. Se trata de Olba, luego llamada Onuba por los romanos y Awanaba por los árabes. Hoy, está en los mapas como Huelva y es considerada la hermana de la anteriormente citada.

En la lista, habría que hablar de Jaén, fundada por los íberos en el X a. C. encaramada al cerro de Santa Catalina. En el VIII a. C. hay que mencionar Ispal o Spal, erigida por los tartesos y cuya peripecia dio en formar Sevilla. En ese mismo siglo, y antes que la grandiosa Granada, fue levantada Sexi, en la costa del mar Mediterráneo, que después pasó a llamarse Almuñécar. Adra (Almería), Ibiza y Coria (Cáceres), Granada, Zaragoza y Ávila surgieron en el VII a. C.