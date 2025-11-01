No habrá comisión sobre los cribados en Andalucía: la izquierda abraza "la estrategia Pantani"

La izquierda en Andalucía perdió el pasado, con la llegada del PP-A al poder, y, a meses para las elecciones y tras dos legislaturas noqueada como Trevor Berbick frente a Tyson, se ha escapado del presente y corre ya en el futuro. Ninguna encuesta favorece al PSOE ni a los partidos a su izquierda en Andalucía. Sólo Vox surfea sobre la ola del malestar ciudadano y el PP de Juanma Moreno se mantiene a flote capeando la crisis de los cribados de cáncer de mama. PSOE, Sumar (que de Despeñaperros hacia abajo se denomina Por Andalucía) y Adelante fían lo que queda de legislatura, en torno a un 15% de mandato de cumplirse los plazos, a la crisis sanitaria. Esta semana hicieron un plante en el Parlamento como medida de presión para que se abra una comisión de investigación. El PP-A ya ha trasladado su oposición y rechaza los «chantajes».

La posición de las izquierdas responde al argumentario de Juanma Moreno de que «en Andalucía se aprueban presupuestos porque hay estabilidad». El ruido parlamentario se contrapone a la balsa de aceite, en términos de oposición política, que hasta ahora ha sido el mandato de Moreno. Un adelanto electoral con un hipotético crecimiento de Vox únicamente beneficiaría de cara a otra cita con las urnas a Pedro Sánchez, repitiéndose el escenario posterior al de los comicios andaluces de 2018. La izquierda abraza la «estrategia Pantani», al que apodaban «el Pirata» no sólo por el pañuelo sobre su cráneo rasurado sino por la maestría para sembrar el pánico en el pelotón entre la audacia y el disparate. Vox, en lo que el presidente Moreno ha venido a llamar «UTE, Unión Temporal Electoral», también pide una investigación.

El Grupo Popular cuenta con mayoría absoluta y ha registrado un escrito trasladando su oposición a una comisión de investigación relativa a la gestión de los programas de detección precoz del cáncer en el SAS, confirmaron fuentes parlamentarias a Ep. Ahora, según el Reglamento, el Pleno decidirá tras un debate de totalidad, «rechazándose su creación si se opone la mayoría de los miembros de la Cámara».

Los portavoces de los tres grupos de izquierda coincidieron el miércoles en una comparecencia conjunta en pedir al PP-A que no presentara dicho escrito de oposición, de forma que permitiera y no vetara la creación de esa comisión de investigación. Los grupos de izquierda justificaron la solicitud ante la «lógica alarma social». Vox apeló, por su parte, a la «la negligencia en el programa de cribado» y «la gestión de las listas de espera de pruebas diagnósticas». El PSOE no concedió una comisión de investigación en 17 años. Ya ejercen de liebres de la oposición a Juanma Moreno, además de Montero, rostros nacionales como Mónica García o Irene Montero. «Disfruto creando el vacío a mi espalda», dijo Pantani. La izquierda afrontará la bajada de la legislatura al ataque.