Montero apela al voto de votantes "moderados" del PP que rechazan los pactos con Vox

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha apelado este domingo al voto de los votantes "moderados" del PP que rechazan unos pactos de su partido con Vox que sólo traen "retrocesos" y que suponen transitar hacia una "España oscura".

Durante un acto público en Punta Umbría (Huelva), en el marco de la campaña por las elecciones generales del 23 de julio, Montero ha pedido el voto para el PSOE a esos votantes del PP que han visto que sus votos en los pasados comicios han servido para que su partido haya pactado con Vox "retrocesos" en los derechos de las mujeres o "exclusión" del colectivo Lgtbi.

Se ha mostrado convencida de que hay votantes del PP que están en desacuerdo con que su partido haya alcanzado pactos en varias instituciones con una formación de "ultraderecha" que cuestiona el sistema y todas las conquistas y derechos sociales que se han logrado.

Ha alertado de que los pactos de PP y Vox suponen transitar hacia una "España oscura, que sólo trae desigualdad y parálisis". Además ha manifestado que el PP ya ha "adoptado la políticas de la ultraderecha para arañar unos cuantos votos" y está dispuesto a "mercadear" con los derechos de las mujeres por "sillones".

"PP y Vox tienen una idea de España muy pequeña, donde sólo caben los que piensan como ellos", ha denunciado la dirigente socialista, para quien en la España que quiere el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "no caben los que tienen otra ideología" o piensan diferente.

Se ha mostrado convencida de que PP y Vox al final no se van a salir "con la suya" y en este país no se va abrir camino "el miedo, la exclusión, la intolerancia o el fanatismo".

"A nosotros no nos van a callar ni amedrantar", ha dicho María Jesús Montero, frente a los que gritan consignas de la "ultraderecha".

Frente a lo que ofrecen la derecha y la "ultraderecha", según Montero, el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el PSOE, que son "libres", tienen como objetivo proteger a la mayoría social del país y que no haya pasos atrás en los derechos de las mujeres o del colectivo Lgtbi.

Durante esta legislatura, según ha apuntado, ha habido crecimiento económico y se ha producido el mayor récord en creación de empleo, gracias al trabajo de los españoles. Ha pedido el voto a todos los ciudadanos que quieren la "mejor versión" de España para que siga avanzando.

Carmen Calvo en Granada

La exministra y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Granada, Carmen Calvo, ha afirmado este domingo que el voto a su partido es el "único efectivo" para combatir el cambio climático frente al "peligro" que representa a su juicio la derecha.

Calvo ha pedido el apoyo al proyecto que lidera Pedro Sánchez para luchar contra una realidad que se sufre a diario y que tiene que ver con el futuro directo de la vida, la agricultura o la sostenibilidad del planeta.

En una visita al entorno del río Monachil (Granada), ha señalado que esta campaña del 23J es "decisiva" porque tiene que dar respuestas serias e importantes a este "problema gravísimo".

"Es irracional, suicida y peligroso no entender esta situación y no darle respuesta", ha remarcado, al tiempo que ha defendido que exista una estrategia con coordinación absoluta y un Gobierno que entienda "que aquí nos lo jugamos todo".

Por ello, ha abogado por el derecho a un medio ambiente "saludable" y a la seguridad climática, bases "insustituibles" para el bienestar humano, la salud y garantía de prosperidad.

También ha dicho que el presidente Sánchez ha consolidado a España en una posición de liderazgo en este ámbito a nivel europeo e internacional.

"Somos los únicos que estamos tomando decisiones firmes y eficientes. Esta es una responsabilidad enorme y una preocupación de la gente joven", ha incidido la socialista, quien ha calificado de "barbaridad ir contra esta realidad".

Marlaska en Jerez

El ministro del Interior y candidato al Congreso por la provincia de Cádiz, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado al PP de utilizar el lema 'Que te vote Xtapote' para "jugar con un tema tan duro para la sociedad española, que nos unió a los demócratas y fue la clave de la derrota de ETA", toda vez que ha criticado la falta de "valores democráticos reales y efectivos" en la derecha.

Así se ha manifestado el ministro este domingo en Jerez de la Frontera (Cádiz), en su intervención en un encuentro con socialistas históricos que se adhieren al manifiesto en defensa de Pedro Sánchez.

El candidato al Congreso por Cádiz ha puesto de relieve el "relato ficticio y la derechización" de los populares a través de los pactos con Vox. "No vamos a caer en su deshumanización de la política y sus intentos de crispar y polarizar", ha apostillado.

Grande-Marlaska ha criticado que el PP "no tiene valores". "Lo hemos visto en Extremadura, cuando María Guardiola se ha tenido que tragar, si es que algún día los tuvo, sus valores. El PP no tiene valores democráticos reales y efectivos", ha apostillado.

Asimismo, ha apuntado que la derecha "no habla en estas elecciones de economía" porque "no puede decir ni atacar nada". "En la calle hay paz social, pero el PP ataca y deshumaniza porque no admite que el PSOE esté en el poder", ha señalado, recalcando que "siempre considerarán que el poder es suyo y no sotros somos unos ilegítimos tentadores".

Por último, el ministro del Interior se ha mostrado convencido de que "el 28M fue un lapsus, y la gente que no acudió a votar --fundamentalmente personas progresistas-- han reflexionado y no se van a quedar en casa, porque se han dado cuenta del riesgo".