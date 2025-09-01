El Infoca continúa trabajando en un incendio forestal activo en Gibraleón (Huelva)

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabaja en la extinción de un incendio forestal declarado esta madrugada en el paraje 'Cañada del corcho', en el término del municipio de Gibraleón, en la provincia de Huelva, al que no ha incorporado medios aéreos. Fuentes del Infoca han informado a EFE de que el fuego ha dado comienzo a las 00.52 horas y que está afectando a una zona de vegetación de pasto.

En principio, han añadido, no está previsto que se incorporen medios aéreos a las labores de extinción. Continúan trabajando en la zona por tierra cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, cuatro autobombas y un buldócer.

Un incendio activo es aquel en el que las llamas se extienden sin control, produciéndose la propagación del fuego, y puede presentar uno o más frentes, según la descripción del Plan Infoca.