Un piso de segunda mano de 80 metros cuesta un 85% más que hace diez años en Andalucía

El precio de una vivienda de segunda mano de ochenta metros cuadrados en Andalucía ha pasado de ser de 115.258 euros en agosto de 2015 a 213.355 euros este año, lo que supone un aumento del 85,1 %, ha informado Fotocasa en un comunicado. En variación mensual en agosto ha subido un 2,2 % la vivienda de segunda mano en la comunidad andaluza y un 23,1 % en tasa interanual y ha situado el precio medio de las viviendas ofertadas en agosto en 2.667 euros/m2, según los datos de este Índice Inmobiliario.

“El precio de la vivienda continúa al alza y registra la mayor variación de toda la serie histórica, cercana al 20 %", ha señalado María Matos, portavoz de Fotocasa, que ha precisado que "nunca antes se había producido un incremento tan acusado en solo un año". Este encarecimiento tan significativo en un periodo tan breve refleja el profundo desequilibrio existente entre oferta y demanda, que se ve impulsada por factores sociales, demográficos y macroeconómicos, entre ellos unas condiciones hipotecarias cada vez más atractivas, ha señalado.

Además, ha apuntado que en un contexto en el que comprar resulta más ventajoso que alquilar, la vivienda en venta concentra una fuerte presión compradora que la oferta, limitada por la capacidad productiva del sector de la construcción, no puede absorber. Esta tendencia de intenso crecimiento de los precios se consolida durante siete meses consecutivos y continuará en el corto plazo, ha augurado.