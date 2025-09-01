Incendio en el barrio de Retiro: seis coches calcinados y decenas de afectados

Madrugada de sobresalto en el centro de Madrid. Seis vehículos han quedado calcinados y decenas han resultado afectados como consecuencia del incendio de uno de ellos en la planta menos cuatro de un aparcamiento ubicado la avenida del Mediterráneo de Madrid, ha informado esta madrugada el servicio de Emergencias de la capital.

El incendio, que únicamente ha afectado a la planta menos cuatro del aparcamiento, ha comenzado pasadas las 22:00 horas de este domingo y de momento se desconocen las causas que lo han originado, han informado fuentes de Emergencias Madrid.

La profundidad de la planta y la nula visibilidad han dificultado el trabajo de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, ha explicado el supervisor de guardia de este cuerpo, Antonio Marchesi, en un vídeo publicado por Emergencias en la red social X.

Marchesi ha destacado que el aparcamiento ha funcionado muy bien, que la ventilación natural ha evacuado todo el humo de la planta y no ha habido inundación de humo en el resto de las plantas.

La Policía Municipal de Madrid había pedido a los vecinos de la zona que permanecieran en sus casas con las ventanas cerradas, debido a que había mucho humo que saliendo por las rejillas de ventilación, y ningún ciudadano ha resultado afectado.

El operativo para extinguir el fuego, que ya se ha dado por finalizado, ha ocupado a dieciséis dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid.