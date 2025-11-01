Nubosidad y temperaturas sin cambios en Andalucía

Los cielos nubosos se mantendrán durante toda la jornada del sábado, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en la vertiente atlántica, más probables en Sierra Morena al final del día. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas seguirán también con pocos cambios.

Los valores más altos se registrarán en Almería y Granada, con 25 grados, uno más que en Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. En Córdoba se alcanzarán los 23 grados y en Jaén habrá 21.

Los vientos soplarán del sur o suroeste flojos a moderados, más intensos en el litoral atlántico y litoral mediterráneo oriental.