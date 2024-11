El pacto fiscal catalán enturbia la «balsa de aceite» del Congreso del PSOE en Sevilla

La «balsa de aceite» programada de cara al Congreso Federal del PSOE que se celebra en Sevilla a partir del próximo viernes, definitivamente, se ha enturbiado. Los sucesos de la Comunitat Valenciana levantaron la posibilidad de atrasar el evento. La agenda obligó a mantenerlo, rebajando la pompa de un acto que, según se filtró, sería a mayor gloria del presidente. A Pedro Sánchez, el primer morador de La Moncloa declarado abiertamente «ateo», no se le apareció la virgen pero sí Mazón» y las dudas de la gestión de la DANA. A ello se ha sumado el atronador silencio en Comisión de Begoña Gómez y la declaración judicial de Víctor Aldama, quien ha pasado a ser ese «personaje» igual que Bárcenas se convirtió en «esa persona de la que usted me habla». Y por si no fuera suficiente, en un adelanto de una entrevista a Felipe González, cuya presencia en el Congreso no está confirmada pese a haberse cursado invitación, el presidente del PSOE que más años gobernó se refiere al llamado Estado «plurinacional» como «una chorrada». En este contexto, y con los críticos a Espadas aparcando su posible sucesión hasta después del federal y garantizando su apoyo a Sánchez, militantes del PSOE de varias provincias andaluzas han aprobado enmiendas a la ponencia marco del 41º Congreso en las que cuestionan el término «singularidades» recogido en un artículo dedicado al sistema de financiación autonómica y prefieren sustituirlo por el concepto «desequilibrio vertical». En otras palabras, la «financiación singular» pactada entre el PSC y ERC para Catalunya no gusta entre los militantes de una comunidad cuyo himno y escudo recogen expresamente «Andalucía por sí, para España y la Humanidad» y cuyo Estatuto coloca a la región como nacionalidad histórica.

En la entrevista con el Grupo Joly Felipe González apunta que «España es un país plural desde el punto de vista de las ideas y diverso desde el punto de vista de los sentimientos de pertenencia y a veces esa diversidad se confunde con la pluralidad». El cuestionamiento desde Andalucía va en esa línea aunque enfocado en lo económico. Desde las ocho provincias, según recoge Europa Press, se han elevado «casi 1.800 aportaciones» a la Ponencia Marco, como avanzó por redes sociales el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, quien presidirá el cónclave en su condición de anfitrión del evento y que también liderará la lista de delegados en representación del PSOE de Sevilla. Entre las enmiendas figuran varias dirigidas a artículos recogidos en el apartado de la Ponencia Marco en el que se aborda el sistema de financiación bajo el epígrafe «Una España cohesionada en la diversidad».

La Ponencia Marco recoge un artículo –el 296– que plantea que «el primero y más urgente» de los «desafíos» que España debe afrontar para convertirse en un país «territorialmente justo y cohesionado» es «lograr un sistema de financiación autonómica que sea más justo y sostenible», y al respecto sostiene que el actual no resuelve «adecuadamente el problema de las singularidades territoriales, y nos impide recaudar los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas realidades demográficas y climáticas, que exigen mayores niveles de inversión en servicios básicos e infraestructuras». Las enmiendas procedentes de agrupaciones de Cádiz, Sevilla, Jaén y Granada coinciden en plantear que en lugar de «singularidades» se hable de «desequilibrio vertical». De su lado, militantes de Jaén han presentado una enmienda de adición, que se ha unificado con otras de Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, en la que se propone incluir la idea de que, «para reducir el peso de la política en la financiación autonómica transformándola en un problema técnico, es necesario valorar sistemas como la creación de una autoridad independiente, al modo del federalismo fiscal australiano (Commonwealth Grants Commission), que garantice que el sistema de transferencias actúe bajo el principio de garantizar que todas las comunidades autónomas tengan capacidad de prestar el mismo nivel de servicios, cuando realizan el mismo esfuerzo para recaudar ingresos y gestionan el gasto con el mismo nivel operativo de eficiencia».

Hace dos años y un mes, el PSOE celebró en el Palacio de Congresos de Sevilla los 40 años del histórico triunfo de 1982. Entonces, Felipe González se avino a participar

–Guerra fue «el elefante en la habitación»– y concluyó diciendo que «hay que preservar la convivencia como un tesoro, como hace 40 años». La actual legislatura, marcada por la amnistía y el pacto fiscal catalán y ahora por el «caso Ábalos» y la DANA, arrancó con Pedro Sánchez planteando su Gobierno como un «muro» frente a la «derecha reaccionaria» a la que sí ha apoyado en Bruselas para salvar a la vicepresidenta Ribera.