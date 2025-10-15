El personal civil de las bases de Rota y Morón denuncia retrasos en sus nóminas por el cierre presupuestario de EE UU

El personal laboral local de las bases militares de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla) ha denunciado que "va a sufrir este mes el retraso en el pago del anticipo de sus nóminas", que se lleva a cabo los días 15 de cada mes, y por eso han exigido el pago "inmediato" de las mismas.

En un comunicado, los comités de empresa de ambas bases han considerado que esta situación se debe "al cierre presupuestario" de la Administración de Estados Unidos, que es quien aporta los fondos al Ministerio de Defensa español a través del acuerdo bilateral entre ambos países.

El presidente del comité de empresa en la base de Rota, Diego Lucero (CSIF), ha advertido de que "la plantilla española no debe verse perjudicada por un bloqueo presupuestario ajeno" y que "es el Ministerio de Defensa español el que debe velar por sus intereses".

"Lo que no concebimos es que los 1.100 trabajadores de la base de Rota y Morón vamos a tener que pagar los platos rotos ante la falta de acuerdos en el gobierno americano", ha lamentado.

Ante esto, se ha dirigido por escrito al almirante jefe del Arsenal de Cádiz, responsable de los más de 1.000 trabajadores civiles afectados, exigiéndole "el pago inmediato" de las nóminas.

También ha reclamado "un plan de contingencia bilateral" que "garantice la puntualidad" en el abono de los salarios para que no ocurran estas situaciones, y le ha instado a mantener informada a la plantilla de manera oficial mientras dure esta incidencia.

El personal laboral local de la Base de Rota y Morón cuenta con unos 1.000 empleados en Rota, unos 30 en Morón y en torno a una decena entre Madrid y Valencia con personal de oficina.