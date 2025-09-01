La plaza de Toros de La Malagueta acogerá 'Málaga contra el Cáncer'

La Agrupación malagueña 'Unidos Contra el Cáncer' celebrará el 4 de octubre en la plaza de toros de La Malagueta el primer festival 'Málaga contra el cáncer', un evento solidario que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía.

Música, solidaridad y diversión se darán cita en uno de los emplazamientos más emblemáticos de la capital desde las 12:00 hasta la media noche.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación, Francisco Salado, junto con Lucas Rodríguez y Carmen Litrán, portavoces de la Agrupación Unidos Contra el Cáncer. Litrán y Rodriguez han explicado que el objetivo del evento "es recaudar fondos para las diferentes iniciativas de estas entidades que forman parte de la Agrupación 'Unidos Contra el Cáncer'". Por ello, han dicho, "se celebrará una jornada completa en la que participarán grupos de música malagueños entre los que se encontrarán la Free Soul Band, Super Heavy Sound, Sr. Mirinda, The Coovers, Spotifay, Suzette Monchrief, Fulanoides, Rock ´N´ Rios, María Cortés y 90.Roll; los djs Toni Logan y Yeknomblack, para animar a los asistentes; más alguna sorpresa. Además, no faltarán las barras solidarias en el recinto".Las entradas tendrán un coste de 10 euros y se pueden sacar en la página web.

Desde la Agrupación también hacen un llamamiento a empresas solidarias, que quieran aportar su granito de arena colaborando y teniendo presencia en este importante evento.El festival cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga, Ayutamiento de Málaga, Junta de Andalucía, Fundación LaCaixa y empresas como: Cervezas Victoria, Coca-cola, Grupo Mundo, Lumon, Mi Colchón, Isoluz, La Huella Comunicación, OPPLUS y Altesur.

Agrupación 'Unidos Contra el Cáncer'

El 20 de abril de 2012, varias entidades sociales que trabajan en la lucha contra el cáncer se unieron para formar la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer, impulsada por el Ayuntamiento de Málaga. Esta agrupación busca cooperar en el desarrollo de un enfoque integrado para afrontar los problemas sociales derivados del cáncer.

Las entidades que forman parte de esta agrupación son: Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec), Fundación Cudeca, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Asociación Asamma, Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), Fundación Olivares, Fundación Césare Scariolo y la Casa Ronald McDonald Málaga.

Desde su creación, la Agrupación ha organizado múltiples eventos solidarios, siendo la Carrera de la mujer contra el Cáncer y el Mercadillo Navideño Unidos Contra el Cáncer sus actividades más representativas. Este año, el festival de música refuerza su compromiso en la lucha contra el cáncer, uniendo música y solidaridad.