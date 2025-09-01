La recurrente presencia virtual de Moreno en los Consejos de Gobierno

Se inicia el último curso político de la legislatura y la oposición centra sus esfuerzos en erosionar la imagen de Juanma Moreno. El presidente de la Junta representa la estabilidad del PP en Andalucía, pero se enfrenta a un año complejo hasta las elecciones generales, en el que cada movimiento será cuestionado. En este contexto, el PSOE ha puesto la lupa en la presencialidad de Moreno en las reuniones del Consejo de Gobierno. Según una respuesta parlamentaria de la Consejería de la Presidencia, el jefe del Ejecutivo andaluz ha asistido de forma telemática a 24 de las 147 reuniones celebradas, lo que supone que no ha estado físicamente presente en una de cada seis convocatorias. La propia Consejería recuerda que «la Ley de Gobierno habilita al presidente y al resto de los miembros del Consejo de Gobierno a asistir de forma telemática con la misma validez legal que la asistencia presencial». En este sentido, Presidencia cita el artículo 33 de la norma, que establece que «el Consejo de Gobierno podrá utilizar redes de comunicación a distancia o medios telemáticos para su funcionamiento» y que «se establecerán los mecanismos necesarios que permitan garantizar la identidad de los comunicantes y la autenticidad de los mensajes, informaciones y manifestaciones transmitidas». Y añade que «la transmisión de información y documentación al Consejo de Gobierno podrá realizarse por medios telemáticos, y esos mismos sistemas también podrán emplearse para la remisión de las decisiones y certificaciones de los acuerdos a los órganos destinatarios».

La Junta anunció además que Moreno desarrollará esta semana parte de su agenda en Santander, donde se entrevistará con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, e intervendrá en un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) junto a los presidentes autonómicos Emiliano García-Page y Alfonso Rueda. Asimismo, presidirá la reunión del Consejo de Gobierno.