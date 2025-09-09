Un segundo caso de gripe aviar en Valverde del Camino eleva la preocupación en Andalucía

La Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural ha confirmado este martes la existencia de un segundo foco de gripe aviar en una explotación de 8.400 aves de corral localizada en el municipio de Valverde del Camino --tras ser comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la sospecha clínica del mismo--, en la comarca del Andévalo en la provincia de Huelva, tras los análisis realizados en el laboratorio nacional de referencia --Laboratorio Central de Veterinaria de Algete--.

Según han informado la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio y la Consejería en un comunicado, tras el foco declarado el pasado viernes en aves de corral en una granja en El Cerro del Andévalo --el pasado 4 de septiembre--, también en la provincia onubense, ahora se localiza este nuevo foco en Valverde del Camino a unos 20 kilómetros, aunque no existe "aparente relación epidemiológica entre ambos".

La explotación de Valverde del Camino ha sido visitada por los servicios veterinarios de la Junta de Andalucía y se encuentra "actualmente inmovilizada", así como las explotaciones situadas en un radio de 3 y 10 kilómetros. También se han iniciando "el resto de actuaciones de sacrificio de las aves de la explotación afectada y de destrucción oficial de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus", de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión Europea.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha subrayado que está actuando con "rapidez y rigor" para evitar que la enfermedad se propague, "atajar" contagios en otras zonas y "asegurar" la protección de la salud pública y el ecosistema.

En este sentido, desde la administración andaluza se está siguiendo el protocolo puesto en marcha en estos casos y se ha procedido al sacrificio de aves, así como la eliminación de todos aquellos materiales o alimentos contaminados siguiendo normativa europea establecida y los planes nacionales de contingencia. Todo ello en coordinación con la explotación avícola, la oficina comarcal agraria y la delegación territorial de la Consejería de Agricultura en Huelva.

Desde la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera han señalado que "el objetivo es mantener informado y formado a las Oficinas Comarcales Agrarias de Andalucía y a las ocho delegaciones territoriales para poner en marcha todas las medidas posibles que eviten que la enfermedad se propague y estar vigilantes ante cualquier incidencia". En este sentido, apuntan que "están trabajando y supervisando las granjas de toda la comarca y provincia para actuar si fuera necesario".

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha explicado que este nuevo foco sospechoso en Valverde del Camino se suma a otros dos en estudio en las provincias de Málaga y Sevilla junto a los cinco ya confirmados, cuatro en la provincia de Huelva --tres en Hinojos y uno en El Cerro del Andévalo-- y otro en Sevilla.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Sanz ha subrayado la "coordinación entre administraciones" para activar los protocolos y adoptar "todas las medidas preventivas" y ha pedido a la población "mantener la serenidad porque ya hay experiencia" incluso con focos localizados en el Parque Nacional de Doñana en los años 2022 y 2023.

"Se está actuando con rapidez y con rigor, Se han tomado todas las medidas preventivas con una coordinación fundamental entre las administraciones para reaccionar, pido serenidad porque no hay pruebas de contagio histórico para los seres humanos y lo importante es que actuemos rápidamente para evitar que todo esto incida en nuevos focos", ha concluido el titular andaluz de Presidencia.

Trabajo transversal y coordinado

Al respecto, desde la Junta de Andalucía señalan que se está realizando un trabajo "trasversal y coordinado" entre las Consejería de Salud y Consumo; de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; así como de Sostenibilidad y Medio Ambiente a través de reuniones "diarias" donde también se informa "de forma permanente y coordinada" a los ganaderos de la zona.

Precisamente este martes se mantendrá una reunión interna entre los técnicos de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera y los ganaderos avícolas cuyas explotaciones puedan correr riesgo de verse afectadas por los focos de esta enfermedad en la comarca del Andévalo.

"Lo más importante en estos momentos es actuar con rapidez y diligencia para mantener informado a los ganaderos de cual es la situación actual, detallarles cuál es el protocolo a seguir en casos confirmados de alta patogenicidad y adoptar medidas transversales que eviten el contagio a otras zonas", han abundado desde Producción Agrícola y Ganadera.

Baja probabilidad de transmisión a personas

La gripe aviar de alta patogenicidad es provocada por un virus que se transmite vía respiratoria y que provoca la muerte del animal en pocas horas o días, su transmisión a las personas es "muy baja", ha subrayado la Junta. No obstante y, siempre de la mano de los protocolos establecidos, se mantienen bajo vigilancia sanitaria a todas aquellas personas que pudieran haber estado en contacto con las aves.

Una vez realizado el análisis de laboratorio y confirmada la "alta patogenicidad" del virus, se ha procedido a la declaración del foco y la información se ha subido a una aplicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Así, ha sido el propio ministerio quien ha notificado esta declaración y lo ha comunicado, tal y como marca el protocolo a raíz de este virus, a los países de la Unión Europea y a terceros países.

Esa declaración conlleva la restricción del movimiento de aves de explotaciones avícolas en un radio de acción de diez kilómetros con posibles excepciones, todo ello regulado en el reglamento 2020/687 de la Comisión Europea.