Septiembre se estrena con una bajada de las temperaturas en Andalucía

Septiembre se estrena con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y temperaturas en descenso.

La baja será notable para las máximas en el interior de la vertiente mediterránea, con Córdoba a la cabeza de la comunidad con 31 grados, seguida de Huelva, Málaga y Sevilla con 30.

Los vientos soplarán de flojos a moderados del noroeste, con intervalos de poniente fuerte en el litoral mediterráneo y en el Estrecho.