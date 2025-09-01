El tiempo
Septiembre se estrena con una bajada de las temperaturas en Andalucía
Los vientos soplarán de flojos a moderados del noroeste
Septiembre se estrena con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y temperaturas en descenso.
La baja será notable para las máximas en el interior de la vertiente mediterránea, con Córdoba a la cabeza de la comunidad con 31 grados, seguida de Huelva, Málaga y Sevilla con 30.
Los vientos soplarán de flojos a moderados del noroeste, con intervalos de poniente fuerte en el litoral mediterráneo y en el Estrecho.
✕
Accede a tu cuenta para comentar