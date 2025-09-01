Acceso

Septiembre se estrena con una bajada de las temperaturas en Andalucía

Los vientos soplarán de flojos a moderados del noroeste

La Razón
  La Razón
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Septiembre se estrena con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y temperaturas en descenso.

La baja será notable para las máximas en el interior de la vertiente mediterránea, con Córdoba a la cabeza de la comunidad con 31 grados, seguida de Huelva, Málaga y Sevilla con 30.

Los vientos soplarán de flojos a moderados del noroeste, con intervalos de poniente fuerte en el litoral mediterráneo y en el Estrecho.

