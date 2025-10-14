En libertad el autor del atropello mortal en El Palmar de Troya, considerado accidental

La Guardia Civil ha dejado en libertad al presunto autor del atropello mortal a una niña de un año este domingo en el recinto de la Iglesia Palmariana de El Palmar de Troya (Sevilla), tras catalogar el suceso como "accidental".

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que, tras ser identificado, el destacamento de Utrera, que se encarga de la investigación, decidió ponerlo en libertad al no existir indicios de intencionalidad.

Además, dio negativo en las pruebas de alcoholemia que le fueron realizadas nada más producirse los hechos.

La niña, de nacionalidad alemana, fue atropellada al terminar las procesiones de la citada confesión, que tiene el 12 de octubre como su día grande.