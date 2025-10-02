⁠¿Vas a coger setas en Andalucía? Esto es lo que debes saber antes

Llega el otoño y con ello comienza como cada año la temporada de recogida de setas en Andalucía. Para los amantes de esta actividad octubre y noviembre son los meses clave, ya que estos hongos proliferan gracias a las primeras lluvias y las suaves temperaturas que favorecen su desarrollo. A continuación te dejamos una guía con consejos básicos para que tu recolección sea más exitosa que nunca.

1- Asegúrate de identificarlas bien. No recolectes ninguna seta si no tienes la certeza absoluta de que es comestible, no confíes en dichos populares o fotos de internet, ya que solo unas pocas especies son seguras

2- Sitios a evitar en la recogida. Evita zonas con contaminación, bordes de carreteras y vertederos, pues las setas absorben metales pesados

3- Consumo propio. La recolección está permitida sin permiso para uso propio, siempre y cuando no se superen los 3 kg por persona y día

4- Evita el plástico. Lleva una cesta en lugar de bolsas de plástico para que las esporas se dispersen y ayuden a la regeneración natural del hongo, y para evitar que fermenten.

5- Respeta la naturaleza. No remuevas la hojarasca, no arranques las setas que no vayas a coger, y nunca rompas las setas no deseadas, pues cumplen una función ecológica importante.

6- Pezqueñines no, gracias. Coge solo ejemplares jóvenes y sanos, y deja los muy pequeños para que maduren.

7- Solo durante el día. La recolección debe realizarse solo con luz natural para poder identificar las especies correctamente

8- Cuidado con las herramientas. Está prohibido el uso de rastrillos, escarillas o azadas, ya que dañan el suelo y el micelio.

9- Comercialización. No se pueden comercializar las setas recolectadas.

10- Consulta la normativa local. Los espacios naturales protegidos tienen normativas más estrictas, y en terrenos privados puede ser necesaria una autorización.