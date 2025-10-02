Consejos
¿Vas a coger setas en Andalucía? Esto es lo que debes saber antes
Guía de consejos útiles para el comienzo de la temporada de recogida de setas en la región
Llega el otoño y con ello comienza como cada año la temporada de recogida de setas en Andalucía. Para los amantes de esta actividad octubre y noviembre son los meses clave, ya que estos hongos proliferan gracias a las primeras lluvias y las suaves temperaturas que favorecen su desarrollo. A continuación te dejamos una guía con consejos básicos para que tu recolección sea más exitosa que nunca.
1- Asegúrate de identificarlas bien. No recolectes ninguna seta si no tienes la certeza absoluta de que es comestible, no confíes en dichos populares o fotos de internet, ya que solo unas pocas especies son seguras
2- Sitios a evitar en la recogida. Evita zonas con contaminación, bordes de carreteras y vertederos, pues las setas absorben metales pesados
3- Consumo propio. La recolección está permitida sin permiso para uso propio, siempre y cuando no se superen los 3 kg por persona y día
4- Evita el plástico. Lleva una cesta en lugar de bolsas de plástico para que las esporas se dispersen y ayuden a la regeneración natural del hongo, y para evitar que fermenten.
5- Respeta la naturaleza. No remuevas la hojarasca, no arranques las setas que no vayas a coger, y nunca rompas las setas no deseadas, pues cumplen una función ecológica importante.
6- Pezqueñines no, gracias. Coge solo ejemplares jóvenes y sanos, y deja los muy pequeños para que maduren.
7- Solo durante el día. La recolección debe realizarse solo con luz natural para poder identificar las especies correctamente
8- Cuidado con las herramientas. Está prohibido el uso de rastrillos, escarillas o azadas, ya que dañan el suelo y el micelio.
9- Comercialización. No se pueden comercializar las setas recolectadas.
10- Consulta la normativa local. Los espacios naturales protegidos tienen normativas más estrictas, y en terrenos privados puede ser necesaria una autorización.
