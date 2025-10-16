El invento de dos madrileños que pone fin al mayor quebradero de cabeza de los dueños de mascotas

Encontrar a alguien que sepa cuidar de una iguana, un loro o cualquier otro animal exótico no es tarea fácil. La responsabilidad que implican estas mascotas, con sus necesidades tan particulares, suele convertir la búsqueda de un cuidador en una misión casi imposible para sus dueños, sobre todo cuando se acercan las vacaciones. Esta es precisamente la encrucijada que una nueva aplicación móvil pretende resolver, centrándose en un nicho de mercado a menudo olvidado y ofreciendo soluciones profesionales para un colectivo que hasta ahora se sentía desatendido.

Pero la iniciativa no se detiene en los animales menos comunes. La plataforma, bautizada como PetCare Total, es una creación de dos emprendedores madrileños, Marcos y Kike, quienes han diseñado una herramienta que también da respuesta a los dueños de perros y gatos, los grandes protagonistas en los hogares. La idea es sencilla: centralizar en un único lugar la oferta y la demanda de cuidados para todo tipo de animales de compañía, simplificando un proceso que para muchos era una fuente de estrés.

De hecho, la aplicación funciona como un intuitivo punto de encuentro digital donde tanto propietarios como cuidadores cualificados pueden crear sus perfiles. A través de un sistema de filtros, los usuarios pueden localizar rápidamente los servicios que necesitan y contactar de forma directa con los profesionales, agilizando la gestión y garantizando que las características del cuidador se ajusten a las del animal.

Un ecosistema de confianza para cualquier tipo de mascota

Para ello, uno de los pilares del proyecto es la generación de una confianza absoluta en los usuarios. La plataforma no solo verifica que todos los cuidadores registrados tengan experiencia demostrable, sino que además gestiona los pagos a través de un sistema interno cien por cien seguro. Como broche final, facilita un primer encuentro sin compromiso para que el dueño, el cuidador y la propia mascota puedan conocerse y comprobar si existe la sintonía necesaria antes de cerrar cualquier acuerdo.

Asimismo, PetCare Total ofrece un amplio abanico de prestaciones que van mucho más allá del simple alojamiento. Entre sus servicios se incluyen la guardería de día, los paseos programados, el cuidado en el domicilio del propietario para los animales que peor llevan los cambios de entorno, e incluso sesiones de adiestramiento o peluquería. Se trata de una solución integral pensada para adaptarse a la personalidad y las circunstancias de cada animal.