Congreso Inteligencia Artificial para emprendedores y pymes: gratuito pero de plazas limitadas

El Congreso Digital ZAC celebra su quinto aniversario convirtiendo a Etopia, Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología en Zaragoza, en el epicentro de la inteligencia artificial, el marketing digital y el emprendimiento en Aragón. Este evento está diseñado específicamente para emprendedores, profesionales, pymes y 'starups' con el objetivo de mostrar cómo la innovación y la Inteligencia Artificial (IA) están remodelando las prácticas de negocio actuales.

El encuentro se consolida como una oportunidad crucial para que profesionales de marketing y tecnología puedan intercambiar conocimientos, fortalecer sus redes de contacto y mantenerse al día con las últimas tendencias del sector. El programa ha sido meticulosamente planificado para ofrecer ponencias inspiradoras y talleres prácticos.

Programa y ponentes de referencia

La jornada matinal, que transcurrirá de 9:15 a 14:00 horas, arrancará con la recepción de asistentes y la entrega del 'Welcome Pack', seguida de la bienvenida oficial a cargo de la presentadora Adriana Oliveros y la coorganizadora Aroa Soria, y la apertura institucional. La primera ponencia magistral será ofrecida por Jesús Hijas, emprendedor y consultor en innovación tecnológica, quien abordará el tema: 'Eleva tu creatividad a la potencia de la Inteligencia Artificial'.

El programa de la mañana incluye una destacada mesa de debate titulada 'Realidad tecnológica y empresarial: Retos y Oportunidades'. En ella participarán Carolina Álvarez, Directora de Competitividad e Innovación en CEOE Aragón; Natalia García, Subdirectora de Club Cámara Zaragoza; y Luis Martín, Presidente de AJE Zaragoza. Esta sesión será moderada por Marta Gascón, Redactora jefa de 20Bits, el canal de Tecnología de 20minutos. Tras un café patrocinado por Eboca, la mañana culminará con Álvaro Fontela, CEO y cofundador de Raiola Networks, analizando 'La realidad del SEO frente a la inteligencia artificial: ¿qué ha cambiado y qué no?'.

Enfoque práctico y el 'IA Space'

La sesión vespertina, de 16:15 a 20:30 horas, comenzará con la recepción y bienvenida. A continuación, tomarán el escenario varios referentes del sector. Violeta Zapata, consultora de comunicación en GFS Consulting, presentará la ponencia 'Comunicación con propósito: el lenguaje que la IA no puede copiar'. Seguidamente, Andy Parra, Project Manager en Adidas Global y Profesor de ESIC Zaragoza, expondrá su visión en 'Ya no hay marketing sin IA: escala tu negocio'. El bloque de ponencias finalizará con Miguel Florido, director de la Escuela Marketing & Web, quien tratará las 'Aplicaciones prácticas de la IA al marketing digital'.

El evento cerrará con la entrega de premios de los sorteos #DigitalZAC y un momento de Networking patrocinado por Ambar y Martin Martin. El Congreso también dispondrá del IA Space, un espacio formativo dedicado exclusivamente a la inteligencia artificial, que ofrecerá workshops prácticos en paralelo a las sesiones de la tarde. En este espacio, Manuela Delgado, asesora en National Geographic de ciencia y tecnología, profundizará en Agentes de IA y casos de uso reales. Carmen Pellicer y David Santana de CESTE enseñarán a prototipar como un ingeniero, y Chema Andrés, Technical Lead en t2ó, mostrará casos prácticos de integración con API en ChatGPT. La inscripción es gratuita, pero las plazas para el Congreso en Etopia (Avenida Ciudad de Soria, 8), son limitadas.