Sigue cerrada tras el macrobrote de salmenolosis de Barbastro: "Nos han metido una bomba en casa y no nos hemos dado cuenta"

Todavía, sus puertas están cerradas. La empresa de la que surgió el macrobrote de salmonelosis de Barbastro, con más de 500 afectados, optó por parar de trabajar "de forma voluntaria" cuando la investigación de Salud Pública determinó que el origen estaba en el tomate triturado que habían utilizado para unas tostadas que ofrecieron en la Muestra Gastronómica del Festival Vino Somontano.

Desde Sanidad del Gobierno de Aragón informan de que esta tiene autorización para volver a iniciar su actividad desde el pasado viernes 15 de agosto, cuando ya se había efectuado la limpieza y desinfección exigida por las autoridades y las muestras tomadas habían dado negativo. Sin embargo, según han confirmado desde el establecimiento, no han vuelto todavía. "Anímicamente no nos vemos capaces", apuntan los responsables a ‘El Periódico de Aragón’.

"No sabemos qué vamos a hacer"

Desde la empresa comparten que en estos instantes no tienen ni la fuerza ni el ánimo para volver a trabajar ni ahora ni a corto plazo. "No sabemos qué vamos a hacer", expresan. Por el momento, el Departamento de Sanidad no ha abierto ningún expediente sancionador, medida que todavía no está descartada.

Por su parte, la empresa tampoco sabe si recibirán o no alguna penalización, aunque hacen hincapié en el diario local que su foco no está en ello. "Lo importante para nosotros no está ahora en si abrir o no, sino en lo que ha sucedido", señalan.

"¿Cómo vamos a abrir ahora? Estamos sin ánimo, ha sido una sorpresa y nadie esperaba que la salmonela estuviera en el tomate. Nosotros somos responsables porque deberíamos haber cortado eso y dejar actuar más tiempo la lejía, pero suponemos que también hubo algún fallo en el cultivo, en ese riego que también tendrían que haber revisado...", expresan. Y añaden: "Nos han metido una bomba en casa y no nos hemos dado cuenta".

La causa: el tomate triturado de unas tostadas

El brote de salmonelosis fue localizado el 4 de agosto. Desde entonces, más de 500 personas se han visto afectadas de gastroenteritis y 14 han sido hospitalizadas. En estos momentos, todos han recibido el alta. Las últimas en recibirla fueron un menor y un adulto, que permanecieron ingresados en el hospital de Barbastro hasta el jueves 14 de agosto.

La investigación de Salud Pública señaló lo que este martes ha reafirmado un estudio genético del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud: la causa de la intoxicación fue el tomate triturado que se usó para untar las tostadas que se vendían en uno de los establecimientos de la Muestra Gastronómica del Festival Vino Somontano, del 31 de julio al 3 de agosto.

Según han comunicado desde el Departamento de Sanidad, tras el análisis de las muestras extraídas de los afectados, los alimentos y las superficies se ha podido determinar con total seguridad que provienen del mismo patógeno.