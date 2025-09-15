"No es el camino": Clavijo estalla tras las protestas propalestinas en la Vuelta Ciclista

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha rechazado este lunes “todo lo que sea incitar a la violencia” al valorar las protestas propalestinas que el domingo interrumpieron en Madrid la Vuelta Ciclista a España en rechazo a la participación de un equipo israelí. “El derecho a la manifestación es inherente a la democracia, yo condeno la violencia”, afirmó en un acto público.

“En el momento en el que esa protesta acaba poniendo en peligro la vida de los deportistas o en una revuelta, al final, hay que condenarlo”, añadió el también secretario general de Coalición Canaria (CC).

"Manifestarse es legítimo, pero sin cruzar la barrera de la violencia"

Clavijo subrayó que “todos condenamos lo que está ocurriendo en Gaza. Nos parece impresentable, tiene que acabar cuanto antes y que la gente quiera protestar contra eso y hacer una manifestación nos parece legítimo”. “Ahora -prosiguió-, si se cruza la barrera de la violencia o la de poner en peligro a los deportistas, no es el camino”.

A su juicio, es preciso rechazar cualquier incitación a la violencia y “reflexionar” para evitar que “al final, sea otra excusa más para el enfrentamiento y la crispación”. “Al menos yo no quiero contribuir a eso; creo que los ciudadanos lo que necesitan son dirigentes políticos que trabajen por resolver los problemas”, apostilló.