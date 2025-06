Coalición Canaria cierra filas y no garantiza su apoyo a Pedro Sánchez

Durante la reunión celebrada el sábado por el Consejo Político Nacional de Coalición Canaria (CC), la formación nacionalista analizó el panorama político estatal y lanzó un mensaje claro al Gobierno de Pedro Sánchez: no contará con su apoyo mientras no adopte "medidas contundentes contra los presuntos casos de corrupción que afectan a su Ejecutivo" y no realice un "ejercicio de transparencia" efectivo.

CC expresó su descontento con la respuesta del líder socialista, asegurando que “hemos escuchado al secretario general del PSOE, pero no al presidente del Gobierno de España”. Para la formación canaria, las explicaciones ofrecidas hasta ahora por Sánchez resultan “insuficientes y no están a la altura de la gravedad del caso”.

Presión al Estado por los menores migrantes

En el mismo encuentro, celebrado en Tenerife, los nacionalistas pusieron el foco en la atención a los menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo, una cuestión que consideran prioritaria. La formación celebró el reciente acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Estado, valorándolo como un paso positivo, pero exigió “celeridad y compromiso real” en su cumplimiento.

Según destacó el secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, el acuerdo es fruto de “dos años de lucha, presión política e iniciativa institucional” liderada por el Ejecutivo canario. Recordó que dos autos del Tribunal Supremo respaldaron la posición del Gobierno presidido por Fernando Clavijo, obligando al Estado a asumir sus responsabilidades sobre la tutela de 1.294 menores.

“Durante dos años hemos estado gestionando en solitario una emergencia migratoria que debió ser, desde el primer momento, un asunto de Estado”, denunció Toledo. En este sentido, criticó la falta de implicación del Gobierno central, al que acusó de cancelar reuniones, evitar compromisos y prolongar la situación injustificadamente.

Acuerdo en marcha pero insuficiente

Coalición Canaria destacó que el pacto contempla el inicio de traslados de 250 menores al sistema estatal a partir de la próxima semana, la creación de un comité interadministrativo y la promesa de ampliar plazas conforme avance el proceso. Sin embargo, Toledo advirtió que aún quedan 367 menores identificados como solicitantes de asilo que no figuran en los registros oficiales, y pidió al Estado que los reconozca formalmente.

“No son números, son personas”, subrayó Toledo, a la vez que indicó que "Canarias ha sido hasta ahora el único escudo real que han tenido a su llegada a Europa. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano mientras soportamos una presión humanitaria que ha costado más de 160 millones de euros anuales”.