Condenados a solo cinco meses de cárcel por agredir a dos guardias civiles en Canarias y fracturarles el tabique nasal

La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha ratificado una sentencia que impone cinco meses y medio de prisión a cinco hombres por la agresión a dos guardias civiles en un garaje de La Santa (Lanzarote). El incidente involucró a quince personas en una pelea multitudinaria que terminó con los agentes derribados al suelo y gravemente heridos.

El tribunal calificó los hechos como delito de atentado contra la autoridad en concurso con lesiones. Uno de los agentes sufrió la rotura de dos dientes, mientras que el otro presentó molestias cervicales y una desviación del tabique nasal, lo que le obligó a permanecer de baja durante mes y medio.

La agresión se produjo en horario nocturno, y los atacantes lograron superar a los agentes, que no pudieron evitar el enfrentamiento. Las pruebas documentales, incluidas imágenes de las lesiones, confirmaron la violencia del ataque.

La Asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) expresó su rechazo a la sentencia, calificándola de insuficiente. Su portavoz nacional, Daniel Fernández, denunció que la legislación actual permite que agredir a un agente tenga consecuencias mínimas, lo que, según él, desincentiva el respeto a la autoridad.