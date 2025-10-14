Detenida en Lanzarote una letrada por usar su cargo para avalar contratos de alquiler falsos y favorecer la inmigración irregular

Agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras han arrestado en Arrecife a una letrada acusada de favorecer la inmigración irregular mediante contratos de arrendamiento presuntamente falsificados. La intervención se ha producido tras detectar incoherencias reiteradas en documentación aportada ante la Oficina de Extranjería, según una nota difundida por la Policía Nacional.

La investigación se activó al observar discrepancias en varios dosieres vinculados a reagrupaciones familiares. Entre enero y abril de 2025, los funcionarios revisaron más de una treintena de solicitudes y constataron, de forma sistemática, la presentación de contratos de vivienda creados para aparentar disponibilidad de alojamiento que, en realidad, no existía.

De acuerdo con los investigadores, la abogada actuaba como representante de los solicitantes y aprovechaba su condición profesional para otorgar apariencia de legalidad a los expedientes, con el objetivo de obtener autorizaciones de residencia por cauces administrativos destinados a procesos regulares.

La Policía subraya la “especial gravedad” del caso por el presunto abuso de la confianza inherente al ejercicio de la abogacía. El uso de su posición, siempre según la misma fuente, habría permitido sortear controles diseñados para garantizar la integridad del sistema de extranjería.

Concluidas las diligencias policiales, la detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente. El procedimiento continúa abierto para depurar posibles responsabilidades y determinar el alcance de las conductas investigadas.