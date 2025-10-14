Una fuga adolescente destapa un caso de violencia machista en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional arrestó en la capital grancanaria a un varón de 57 años, con numerosos antecedentes, como presunto autor de un delito de violencia de género y quebrantamiento de condena. La intervención se activó después de que su hijastra, de 15 años, desapareciera al salir del instituto y explicara a una patrulla los motivos de su huida, vinculados a malos tratos en el domicilio familiar, según informó la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

La investigación constató que el individuo tenía en vigor una orden judicial de alejamiento respecto a su pareja dictada por un juzgado de lo penal. Pese a esa prohibición, continuaba residiendo con la mujer y con cuatro menores: tres hijos de 1, 8 y 9 años, además de la adolescente.

Los hechos arrancaron el 9 de octubre, cuando la madre denunció en la Comisaría de Distrito Sur la desaparición de su hija, que no había regresado del centro educativo. Pasada la medianoche, un indicativo de servicio localizó a la joven en el Parque de San Telmo. En un primer momento se mostró esquiva; posteriormente, una vez identificada, expuso de forma espontánea que se había fugado porque su padrastro las agredía de manera habitual a ella y a su progenitora, incumpliendo de forma reiterada la medida de alejamiento.

La chica añadió que, el 7 de octubre, el hombre había amenazado de muerte a su madre con un cuchillo de cocina delante de sus tres hermanos pequeños. Pese a ese episodio, la víctima permitió el regreso del presunto agresor al hogar al día siguiente.

Ante el riesgo descrito, los policías trasladaron a la menor y a su madre a dependencias oficiales para garantizar su seguridad. En sede policial, la mujer corroboró el relato y manifestó su intención de formular denuncia. En ese momento, el sospechoso se hallaba con los tres niños en otra vivienda de Las Palmas de Gran Canaria.

Con los datos recabados, se estableció un operativo de búsqueda que permitió localizar al investigado en un inmueble del barrio de Ciudad del Campo. La detención se practicó a las 03:05 horas del 10 de octubre. Durante el registro se intervino un cuchillo de cocina con mango blanco que, según las declaraciones, habría sido utilizado para amenazar a la víctima.

El arrestado cuenta con diez detenciones previas por hechos de naturaleza similar y cuatro reclamaciones judiciales vigentes. Tras su puesta a disposición, el atestado fue remitido al Juzgado de Guardia y a la Fiscalía de Menores, que mantiene la supervisión de la situación de la adolescente y de sus hermanos.