Bienestar Social
Hasta 1.500 euros para familias de bebés nacidos en 2025: todo lo que debes saber para solicitar la ayuda
La Diputación de Toledo ha abierto de nuevo la convocatoria en los municipios de la provincia con riesgo de despoblación
La Diputación de Toledo ha vuelto a poner en marcha, por segundo año consecutivo, una convocatoria de ayudas dirigida a las familias con hijos nacidos o adoptados durante el año 2025 en municipios de la provincia que se encuentran en riesgo de despoblación, ya sea intensa o extrema.
La iniciativa contempla una ayuda económica de hasta 1.500 euros por bebé, con el objetivo de fijar población, apoyar a las familias y dar vida a los pueblos más pequeños.
Se trata de una medida impulsada por el área de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación, que busca no solo fomentar la natalidad en el entorno rural, sino también facilitar la conciliación y aliviar, en parte, el gasto que supone la llegada de un nuevo miembro a la familia.
"El reto demográfico es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante y desde la Diputación seguimos dando pasos para afrontarlo", ha subrayado Daniel Arias Vegas, vicepresidente y responsable del área, quien defiende que esta ayuda no es solo un apoyo económico, sino también "una forma de animar a las familias a quedarse en sus pueblos".
Los fondos podrán destinarse a cubrir los gastos derivados del cuidado y mantenimiento del bebé, como guardería o cuidado por parte de una persona contratada, productos farmacéuticos, pañales, cremas o alimentación infantil, material necesario como carritos, cunas, tronas o bañeras.
Además de estos, también se podrán incluir gastos realizados hasta dos meses antes del nacimiento o adopción, siempre que estén justificados y vinculados al cuidado del menor.
Los beneficiarios no están obligados a presentar la justificación del cumplimiento de condiciones, objetivos, facturas ni comprobantes de gasto para recibir la subvención.
Sin embargo, deberán conservar y mantener a disposición de la Delegación de Bienestar Social, Familia y Juventud, así como de la Intervención General de la Diputación, todas las facturas y documentos que acrediten los gastos subvencionados. Estas entidades podrán solicitar copias y aclaraciones sobre dicha documentación en cualquier momento para verificar la correcta justificación de la ayuda.
Requisitos y documentación
Para acceder a la ayuda es necesario que al menos uno de los progenitores esté empadronado en el municipio un año antes del nacimiento o adopción y lo siga estando hasta el cobro de la ayuda y que el menor esté empadronado desde su nacimiento o adopción hasta el momento de la solicitud.
La documentación a presentar incluye el certificado de empadronamiento, el libro de familia, la partida de nacimiento o inscripción de adopción y una ficha a terceros disponible en la web de la Diputación.
La cuantía variará en función del número de hijos. Será de 1.000 euros para el primero, 1.200 para el segundo y 1.500 euros a partir del tercero.
El plazo para solicitar estas ayudas ya está abierto y se extenderá hasta el 15 de enero de 2026. Podrán beneficiarse las familias residentes en 75 municipios o núcleos de población recogidos como zonas en riesgo en el Decreto 108/2021, dentro de la estrategia regional frente a la despoblación.
