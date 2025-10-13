Herido un hombre tras ser agredido con arma blanca en plena calle en Illescas

La madrugada de este lunes, 13 de octubre, ha dejado un nuevo episodio de violencia en Castilla-La Mancha, en este caso, en la provincia de Toledo. Un varón de 47 años ha resultado herido tras ser agredido con un arma blanca por otra persona en el transcurso de una discusión que ha tenido lugar la vía pública.

El suceso transcurrió en la calle Estanque del municipio toledano de Illescas, en torno a las 00.47 horas, según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Tras recibir el aviso de lo ocurrido, se activó un operativo en el que participaron una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, agentes de la Guardia Civil, así como efectivos de la Policía Local.

El hombre fue atendido inicialmente en el lugar por el personal sanitario y, posteriormente, trasladado al Hospital Universitario de Toledo. Por el momento, no se conocen más detalles sobre el estado de sus heridas ni sobre si se ha producido alguna detención.

Este nuevo hecho violento se suma a otro similar ocurrido apenas dos días antes. El pasado sábado 11 de octubre, otro hombre, de 58 años de edad, fue agredido con un arma blanca en la localidad albaceteña de Ontur. El incidente tuvo lugar también durante la madrugada, sobre las 00.00 horas, en la calle Carretera de Tobarra.

En este caso, fue un médico de urgencias quien atendió al herido, que posteriormente fue trasladado por una ambulancia de soporte vital al Hospital de Hellín.

Las dos agresiones, en plena calle y de madrugada, vuelven a poner el foco en la preocupación por la seguridad en Castilla-La Mancha. Aunque no parece que estén relacionadas, llama la atención que hayan ocurrido con tan pocos días de diferencia.