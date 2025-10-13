Alerta en toda Castilla-La Mancha: Aemet activa el aviso amarillo por tormentas y granizo

El tiempo se complica esta semana en Castilla-La Mancha con la llegada de lluvias, tormentas y un descenso ligero de las temperaturas. La inestabilidad afectará especialmente a las provincias del este, con avisos activos por fenómenos tormentosos. La nubosidad será la tónica general durante los próximos días, con algunas mejoras puntuales a medida que avance la semana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes, 13 de octubre, el aviso amarillo en toda Castilla-La Mancha por tormentas y chubascos que podrían ser localmente fuertes en Guadalajara y Cuenca, especialmente por la tarde, donde incluso podrían ir acompañados de granizo. La jornada se presenta con cielos nubosos o con intervalos nubosos, que tenderán a despejarse al final del día en la mitad occidental. No se descartan bancos de niebla matinales en zonas altas.

Durante la primera mitad del día, los chubascos serán más probables en el oeste de la región, desplazándose hacia el este por la tarde. Las temperaturas máximas bajan ligeramente hasta 24ºC en Toledo y Ciudad Real, 23 en Guadalajara, 22 en Albacete y 20 en Cuenca. Las mínimas oscilarán entre los 15ºC de Toledo y los 11ºC de Albacete y Cuenca. El viento será flojo, del este, con rachas más intensas en zonas de tormenta.

El martes 14 de octubre continuará la inestabilidad en Cuenca, que seguirá en alerta amarilla. Se espera nubosidad baja por la mañana con posibilidad de nieblas dispersas y evolución de nubes por la tarde que podrían dejar chubascos tormentosos, sobre todo en zonas de montaña del nordeste. Las temperaturas mínimas apenas variarán, pero las máximas subirán ligeramente en el sureste. Los termómetros marcarán hasta 26ºC en Toledo, 24 en Ciudad Real y Guadalajara, 23 en Albacete y 22 en Cuenca.

La jornada de este miércoles, 15 de octubre, seguirá la nubosidad en el este y las sierras de la región, con posibles chubascos aislados por la tarde en zonas como la Serranía de Cuenca o la sierra de Alcaraz. En el resto, cielos poco nubosos. Las máximas experimentarán pocos cambios: se alcanzarán 27ºC en Toledo, 26 en Ciudad Real, 25 en Guadalajara, 24 en Cuenca y 23 en Albacete. Por su parte, las mínimas se situarán en 12ºC en Toledo, 11 en Albacete y Ciudad Real, 10 en Guadalajara y 8 en Cuenca.

De cara a este jueves, 16 de octubre, se espera que el tiempo vaya mejorando. Se prevén cielos nubosos por la mañana que tenderán a despejar en el oeste, aunque podrían producirse lluvias débiles en zonas montañosas del este. Las máximas descenderán ligeramente, sobre todo en el este con 27ºC en Toledo, 25 en Guadalajara y Ciudad Real, 23 en Cuenca y 22 en Albacete. Las mínimas se posicionarán entre los 14ºC en Albacete y los 9 en Guadalajara.