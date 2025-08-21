De 36°C a solo 24°C en cuestión de días: Aemet prevé una caída de las máximas en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha disfrutará de cielos despejados y temperaturas veraniegas durante los próximos días, aunque según la última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se prevé un descenso progresivo de las máximas en la región a partir del domingo.

Este jueves, 21 de agosto, se presenta con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de Castilla-La Mancha, aunque se esperan intervalos de nubes bajas al amanecer en el sureste y en zonas de sierra de Guadalajara, donde no se descarta la presencia de brumas o algún banco de niebla aislado. La nubosidad de evolución será más notable en el nordeste, especialmente en áreas montañosas, aunque en el resto del territorio será más dispersa.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente en la mitad norte, con valores de 13 grados en Cuenca, 14 en Guadalajara, 17 en Albacete, 18 en Toledo y 19 en Ciudad Real, donde no se esperan cambios. Las máximas oscilarán entre los 29 grados en Cuenca, 31 en Guadalajara y Albacete, y 32 grados en Ciudad Real y Toledo. El viento soplará flojo del norte, con intervalos moderados por la tarde.

La jornada de este viernes, 22 de agosto, repetirá la tónica general de estabilidad. Cielos poco nubosos o despejados, con algo de nubosidad baja durante la madrugada en zonas del este de Cuenca y Albacete, acompañada de posibles brumas y bancos de niebla. Durante el mediodía, se desarrollarán nubes de evolución en zonas montañosas, aunque sin consecuencias significativas.

Las mínimas no variarán, y se mantendrán en 19 grados en Toledo y Ciudad Real, 18 en Albacete, 14 en Cuenca y 13 en Guadalajara. En cambio, las máximas subirán hasta 34 grados en Ciudad Real, 33 en Toledo, 32 en Albacete y 31 en Cuenca y Guadalajara. El viento será flojo de componente norte, pero por la tarde rolará a sur moderado en puntos de Albacete y Cuenca.

Fin de semana

El fin de semana arrancará este sábado, 23 de agosto, con nubosidad baja en Cuenca y Albacete, y cielos despejados en el resto. En las horas centrales, se formarán intervalos nubosos de evolución, especialmente en zonas de sierra.

Las mínimas subirán en la mitad oriental, con valores generales de 18 grados, salvo en Guadalajara con 16 y Cuenca con 15. Las máximas alcanzarán su punto álgido: 36 grados en Ciudad Real, 35 en Toledo, 33 en Guadalajara y 32 en Cuenca y Albacete. El viento será flojo del este, rolando a oeste al mediodía, salvo en el tercio oriental, donde soplará de sureste con rachas moderadas al final del día.

En cambio, de cara a este domingo, 24 de agosto, el termómetro registrará el inicio de un descenso térmico. Las máximas bajarán a 32 grados en Toledo, Guadalajara y Albacete, y a 31 en Cuenca y Ciudad Real. Las mínimas oscilarán entre los 20 grados en Toledo, 19 en Ciudad Real, 17 en Albacete y Guadalajara y 16 en Cuenca.

Notable descenso térmico

El inicio de semana traerá un cambio más notable, con temperaturas máximas significativamente más bajas, especialmente en el este. Se prevé que en la jornada del próximo lunes, 25 de agosto, los termómetros no superarán los 24 grados en Cuenca, 28 en Albacete y Guadalajara, y 29 en Toledo y Ciudad Real.

Las mínimas bajarán también, situándose en torno a los 17 grados en Toledo, 16 en Guadalajara, 15 en Albacete y Ciudad Real, y 14 en Cuenca.