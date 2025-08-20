De las noches tropicales al fresco: mínimas de hasta 12 grados en estas provincias de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ponía fin este lunes a una intensa ola de calor que ha durado más de dos semanas. Atrás quedan los días con máximas que superaban los 40 grados en buena parte del territorio. A lo largo de esta semana, el termómetro baja y se estabiliza, mientras que los cielos se presentan poco nubosos, con algunas excepciones puntuales en zonas montañosas y del sureste.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que este miércoles, 20 de agosto, llega con cielos poco nubosos, aunque en zonas de sierra se espera nubosidad de evolución durante las horas centrales. En el extremo sureste de Albacete se podrían producir chubascos acompañados de tormentas aisladas. También se prevé nubosidad baja de madrugada, con posibilidad de brumas o bancos de niebla en esa misma área.

Las temperaturas máximas bajan ligeramente, situándose en 33ºC en Albacete, 32ºC en Toledo y Ciudad Real, y 31ºC en Cuenca y Guadalajara. Las mínimas oscilan entre los 19ºC en Toledo y los 15ºC en Cuenca. El viento será flojo y variable, aunque ganará intensidad del oeste y noroeste en las horas centrales.

De cara a este jueves, 21 de agosto, se mantendrá el cielo despejado o con ligeros intervalos de nubes bajas por la mañana en el sureste y zonas altas de Guadalajara. Las nieblas podrían hacer acto de presencia de forma aislada. En el nordeste, la nubosidad de evolución será más abundante.

Las temperaturas mínimas seguirán bajando ligeramente en la mitad norte, con valores como los 12ºC de Cuenca o los 16ºC de Guadalajara. Las máximas se estabilizan o descienden levemente en el este, con 32ºC en Toledo y Ciudad Real, y entre 29ºC y 31ºC en el resto.

Repunte térmico

La jornada de este viernes, 22 de agosto, estará protagonizada por un nuevo ascenso de las temperaturas máximas, sobre todo en el oeste de la región. El cielo se mantendrá mayoritariamente despejado, salvo nubosidad baja puntual en Albacete durante la madrugada y algunos intervalos de evolución en zonas montañosas.

Las máximas alcanzarán los 34ºC en Ciudad Real, 33ºC en Toledo, y 31ºC en Cuenca, Guadalajara y Albacete. Las mínimas también suben ligeramente, especialmente en el suroeste, y se posicionarán en 19 grados en Albacete, 18 en Toledo y Ciudad Real, 15 en Guadalajara y 13 en Cuenca.

Calor de verano sin extremos para el fin de semana

Durante este sábado, 23 de agosto, se mantendrán los cielos poco nubosos en general, con nubosidad de evolución más notable en áreas de montaña del sur de la región. Las máximas experimentarán una subida moderada, con hasta 36ºC en Ciudad Real y 35ºC en Toledo. Las mínimas apenas cambiarán, aunque se prevé una ligera subida en Cuenca y el norte de Albacete.

La semana cerrará este domingo, 24 de agosto, con un leve descenso en las temperaturas máximas, que bajarán hasta los 34ºC en Albacete y 31ºC en el resto de provincias. Las mínimas seguirán en valores similares a días anteriores, con 19ºC en Ciudad Real como valor más alto y 16ºC en Cuenca como más bajo.