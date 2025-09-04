Acceso

Castilla-La Mancha

El tiempo

Aemet prevé hasta 37°C en Castilla-La Mancha en pleno septiembre, pero advierte de lluvias en estas zonas

La región vivirá un repunte térmico con máximas por encima de los 35 °C en algunas zonas, cielos parcialmente cubiertos y posibilidad de tormentas secas en el este

Un hombre refrescándose con el agua de una fuente.
Un hombre refrescándose con el agua de una fuente. Europa Press
María Martín Balmaseda
Creada:
Última actualización:

Con el cambio de mes, el tiempo en Castilla-La Mancha muestra una evolución marcada por el aumento progresivo de las temperaturas y la presencia de nubosidad variable. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este jueves, 4 de septiembre, comienza con cielos poco nubosos, aunque desde la tarde se irán cubriendo por nubes altas de norte a sur, con más presencia de intervalos nubosos durante todo el día en el tercio sur.

En cuanto a temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero ascenso en la mayor parte de la región, mientras que las máximas se mantendrán estables salvo ligeros descensos en Toledo y el norte de Guadalajara. Se esperan hasta 33 °C en Albacete, 32 °C en Ciudad Real y Toledo, y en torno a 20 y 21 °C en Cuenca y Guadalajara. El viento soplará flojo, variable y con tendencia a rolar a oeste.

De cara a este viernes, 5 de septiembre, la previsión apunta a cielos nubosos o cubiertos por nubes altas y medias, especialmente en el este de Cuenca y Albacete, donde podrían darse brumas y nieblas matinales en zonas altas. Además, no se descartan tormentas secas por la tarde en el norte de Cuenca y sur de Guadalajara.

Las temperaturas máximas subirán en la mitad occidental, alcanzando los 36 °C en Ciudad Real y 35 °C en Toledo, mientras que en Albacete y el sureste de Cuenca descenderán ligeramente. Los vientos serán flojos, pero ganarán intensidad desde el sureste en la mitad oriental a partir de la mañana.

Subida notable de las máximas

El fin de semana arrancará este sábado, 6 de septiembre, manteniendo el cielo con intervalos nubosos generalizados, especialmente densos desde el mediodía. Se espera la formación de nubes bajas con nieblas o brumas en áreas montañosas de Cuenca y Albacete. De nuevo, no se descartan tormentas secas en el este, especialmente en zonas del oeste de Albacete.

Las provincias de Toledo y Ciudad Real podrían alcanzar los 37 °C, mientras que Albacete no superará los 28 °C. El viento será variable, con predominio de componente sur desde el mediodía.

Este domingo,7 de septiembre -jornada de eclipse lunar total en buena parte del país-, comenzará con cielos nubosos o cubiertos que tenderán a despejarse hacia el final del día. Se prevén chubascos aislados en Guadalajara y Toledo, especialmente en el noroeste de ambas provincias.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, aunque algo más contenidas: 35 °C en Albacete, 34 °C en Ciudad Real y 31 °C en Toledo y Cuenca. Las mínimas subirán ligeramente, rondando entre los 17 y 20 °C en todo el territorio castellanomanchego.

La próxima semana arrancará el lunes 8 de septiembre con estabilidad térmica y cielos nubosos. Las mínimas se mantendrán en 17 °C en toda la región y las máximas oscilarán entre los 34 °C en Albacete y los 28 °C en Guadalajara y Toledo.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas