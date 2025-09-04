Aemet prevé hasta 37°C en Castilla-La Mancha en pleno septiembre, pero advierte de lluvias en estas zonas

Con el cambio de mes, el tiempo en Castilla-La Mancha muestra una evolución marcada por el aumento progresivo de las temperaturas y la presencia de nubosidad variable. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este jueves, 4 de septiembre, comienza con cielos poco nubosos, aunque desde la tarde se irán cubriendo por nubes altas de norte a sur, con más presencia de intervalos nubosos durante todo el día en el tercio sur.

En cuanto a temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero ascenso en la mayor parte de la región, mientras que las máximas se mantendrán estables salvo ligeros descensos en Toledo y el norte de Guadalajara. Se esperan hasta 33 °C en Albacete, 32 °C en Ciudad Real y Toledo, y en torno a 20 y 21 °C en Cuenca y Guadalajara. El viento soplará flojo, variable y con tendencia a rolar a oeste.

De cara a este viernes, 5 de septiembre, la previsión apunta a cielos nubosos o cubiertos por nubes altas y medias, especialmente en el este de Cuenca y Albacete, donde podrían darse brumas y nieblas matinales en zonas altas. Además, no se descartan tormentas secas por la tarde en el norte de Cuenca y sur de Guadalajara.

Las temperaturas máximas subirán en la mitad occidental, alcanzando los 36 °C en Ciudad Real y 35 °C en Toledo, mientras que en Albacete y el sureste de Cuenca descenderán ligeramente. Los vientos serán flojos, pero ganarán intensidad desde el sureste en la mitad oriental a partir de la mañana.

Subida notable de las máximas

El fin de semana arrancará este sábado, 6 de septiembre, manteniendo el cielo con intervalos nubosos generalizados, especialmente densos desde el mediodía. Se espera la formación de nubes bajas con nieblas o brumas en áreas montañosas de Cuenca y Albacete. De nuevo, no se descartan tormentas secas en el este, especialmente en zonas del oeste de Albacete.

Las provincias de Toledo y Ciudad Real podrían alcanzar los 37 °C, mientras que Albacete no superará los 28 °C. El viento será variable, con predominio de componente sur desde el mediodía.

Este domingo,7 de septiembre -jornada de eclipse lunar total en buena parte del país-, comenzará con cielos nubosos o cubiertos que tenderán a despejarse hacia el final del día. Se prevén chubascos aislados en Guadalajara y Toledo, especialmente en el noroeste de ambas provincias.

Las temperaturas se mantendrán elevadas, aunque algo más contenidas: 35 °C en Albacete, 34 °C en Ciudad Real y 31 °C en Toledo y Cuenca. Las mínimas subirán ligeramente, rondando entre los 17 y 20 °C en todo el territorio castellanomanchego.

La próxima semana arrancará el lunes 8 de septiembre con estabilidad térmica y cielos nubosos. Las mínimas se mantendrán en 17 °C en toda la región y las máximas oscilarán entre los 34 °C en Albacete y los 28 °C en Guadalajara y Toledo.