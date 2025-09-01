Septiembre arranca con calor de verano en Castilla-La Mancha: hasta 36 grados este día

La primera semana de septiembre llega a Castilla-La Mancha con cambios significativos en el tiempo. La jornada de este lunes, 1 de septiembre, marca un punto de inflexión con un notable descenso de las temperaturas máximas, especialmente acusado en provincias como Cuenca, Albacete, la Mancha de Ciudad Real y zonas de la Ibérica de Guadalajara.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el cielo se presenta poco nuboso o despejado en la mayor parte de la región, aunque no se descartan algunos intervalos nubosos en el nordeste durante la madrugada, que podrían repetirse en forma de nubes de evolución diurna a lo largo del día. El viento soplará flojo a moderado de componente oeste y noroeste.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se moverán entre los 12 grados de Cuenca y los 17 de Albacete. En el resto de provincias, se posicionarán en 13 y 14 grados. Por su parte, las máximas no superarán los 27 grados en Ciudad Real y Toledo, quedando en valores más bajos en el resto de provincias: 26 en Guadalajara, 25 en Albacete y 24 en Cuenca.

Según la previsión de la Aemet, durante este martes, 2 de septiembre, se mantendrá la estabilidad atmosférica, con presencia de intervalos de nubes altas durante las primeras horas que tenderán a desaparecer por la tarde, dejando cielos despejados.

Las mínimas apenas variarán, aunque se prevé un ligero descenso en zonas como Albacete, el este de Cuenca y la Ibérica de Guadalajara, mientras que podrían subir algo en el área de los Montes de Toledo. En cambio, las máximas iniciarán una progresiva subida, con registros que alcanzarán los 30 grados en Ciudad Real, 29 en Albacete y Toledo, 28 en Guadalajara y 26 en Cuenca. El viento será flojo, mayoritariamente de componente oeste, aunque podría cambiar de dirección durante la madrugada y al finalizar el día.

Cielos despejados y subida de temperaturas

Este miércoles, 3 de septiembre, se consolidará la tendencia ascendente en las temperaturas. La jornada estará marcada por cielos completamente despejados en toda la comunidad y un ambiente típicamente veraniego. Las mínimas oscilarán entre los 13 y los 16 grados, mientras que las máximas se situarán en torno a los 33 grados en Toledo, Albacete y Ciudad Real, y en torno a los 31 en Guadalajara y Cuenca. El viento será flojo, con predominio de la componente sur a mediodía, lo que contribuirá a mantener el ambiente cálido durante las horas centrales.

El jueves 4 de septiembre no traerá grandes novedades en cuanto al estado del cielo, que se mantendrá poco nuboso o despejado, aunque con la aparición de algunas nubes altas en la mitad norte desde el mediodía. No se descartan brumas al final del día en áreas orientales de Cuenca y Albacete. Las mínimas seguirán en ascenso, mientras que las máximas se mantendrán estables o experimentarán ligeras variaciones. Se esperan valores que rondarán los 33 y 34 grados en el sur de la región, con viento flojo variable que tenderá a componente este al final de la tarde, ganando algo de intensidad.

Para este viernes, 5 de septiembre, se prevé la jornada más calurosa de la semana. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada, especialmente en Toledo, donde se alcanzarán los 36 grados. Ciudad Real llegará a los 35, mientras que Albacete y Guadalajara se quedarán en torno a los 31, y Cuenca, algo más fresca, no pasará de los 29 grados. Las mínimas también serán altas, con valores que oscilarán entre los 16 y los 18 grados en la mayoría de las capitales.