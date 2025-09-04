El único restaurante con carta 100% vegana de Castilla-La Mancha, y de los mejores de España, celebra sus 5 años de "éxito" en Toledo

El único restaurante cien por cien plant-based de Castilla-La Mancha, Street&Soul, cumple cinco años y lo celebrará este jueves, 4 de septiembre, con una cena única en su local del casco histórico de Toledo. Un aniversario cargado de sabor, música en directo y muchas sorpresas, pensado para agradecer el apoyo de una comunidad que ha hecho posible este proyecto desde su nacimiento en 2020.

Desde entonces, Street&Soul no solo ha conquistado los paladares veganos, sino que ha demostrado que una cocina vegetal puede ser también creativa, sabrosa y arraigada a la tradición local. Su propuesta, que fusiona el espíritu del street food internacional con la esencia culinaria toledana, ha traspasado fronteras y ha sido reconocida en 2024 como uno de los diez mejores restaurantes veganos de España por la revista especializada Gastro Spain.

Para esta velada de aniversario, el restaurante ha preparado un menú especial que rinde homenaje a sus raíces y a su filosofía. La propuesta arranca con una reinterpretación vegetal del clásico tartar de atún, elaborado con proteína de guisante y acompañado de aceitunas negras, tomate seco, cebolla, alcaparras y mostaza a la antigua.

Como principal, llega uno de los platos más icónicos de la gastronomía local: las carcamusas. En su versión plant-based, el tradicional guiso se transforma en una combinación de tomate, "chorizo" vegetal de calabaza, guisantes y soja texturizada, en un plato que respeta la esencia del original, pero con una mirada innovadora y respetuosa con el entorno.

Para el broche dulce, una irresistible tarta de chocolate con crema de naranja y cobertura de cacao culmina la experiencia con equilibrio entre intensidad y frescura.

Todo ello acompañado por la música en directo del guitarrista Ariel Acevedo, en una atmósfera íntima y festiva, con brindis, complicidad y detalles pensados para quienes han sido parte de esta historia.

El evento tendrá lugar la noche del 4 de septiembre y cuenta con plazas limitadas, por lo que desde el restaurante recomiendan reservar con antelación llamando al 925 25 20 93. El precio del menú cerrado es de 28,50 euros, con dos bebidas incluidas.