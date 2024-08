Un alcalde del PSOE acusa a un concejal del PP de estar detrás de un perfil falso de Facebook que le insulta

El alcalde por el PSOE del municipio de La Roda (Albacete), Juan Ramón Amores, desde una publicación en su perfil en la red social Instagram acusa al concejal de la oposición del Partido Popular, Constantino Berruga, de ser él quien administra un perfil en Facebook llamado 'Doña Fina' que lleva mucho tiempo increpando e insultando al alcalde rodeño.

La última publicación de 'Doña Fina' se trata de una fotografía de una placa conmemorativa que había sido cambiada de lugar tras la reforma de la fachada del consistorio. En el texto de la publicación 'Doña Fina' critica lo siguiente: "No cabe duda de que no había interés alguno en reponer la placa en su lugar de origen... colocaron la placa en este semiescondido lugar".

Dicha publicación de 'Doña Fina' ha sido compartida por el alcalde en su perfil de Instagram donde ha señalado que "es curioso que hace unas horas, Doña Fina, un perfil anónimo desde el que se me ha descalificado personalmente en ya demasiadas ocasiones, haya hecho esta publicación con una foto igual a la que ayer por la noche hacía el concejal de la oposición Constantino Berruga minutos antes de comenzar el desfile inaugural de nuestras fiestas".

Amores continua "¿coincidencia? ¿casualidad?", tras el señalamiento al 'popular' Berruga a quien ha exigido sus disculpas y su dimisión, "si durante el mes de agosto no se pide perdón y este concejal no presenta su dimisión, las cosas cambiarán", destaca el alcalde.

"Cuando pasen estos días, iré publicando las graves descalificaciones que Doña Fina, o quien hay detrás, ha hecho en redes sobre mi", concluye Amores en su acusación.

Respuesta del concejal del PP

Por su parte, el concejal 'popular', Constantino Berruga, se ha desvinculado de forma "rotunda" del mencionado perfil de Facebook a lo que ha añadido que si las acusaciones del alcalde continúan "tomaré acciones judiciales contra Juan Ramón Amores".

Así mismo Berruga ha confesado que él si que realizó la foto publicada, pero aún así no tiene que ver con la cuenta 'Doña Fina'. "Lo que hice, y no me oculté, fueron dos fotografías de donde estaba ubicada la placa, y se las mandé a este perfil diciéndole que la placa se había cambiado de sitio pero que seguía existiendo", explica el concejal del PP.

Berruga ha concluido destacando que "el problema" del alcalde es que está "nervioso y desquiciado", razón por la cual "tiene que culpar falsamente a un concejal y amenazar, no sé qué recorrido judicial puede tener, pero actuaré".

'Doña Fina' sale a la palestra

Hace escasos minutos, el perfil denominado 'Doña Fina' quien ha generado toda esta polémica ha respondido las acusaciones vertidas por el alcalde de La Roda confirmando que Berruga no es quien administra dicho perfil, "nada tiene que ver con este perfil".

"Las acusaciones del Alcalde de La Roda respecto al concejal del PP son totalmente infundadas. El concejal del PP me envió las fotos, debido a mi critica de si la oposición haría algo al respecto de la eliminación de la placa", ha señalado 'Doña Fina' en su reciente publicación.

"El alcalde no está acostumbrado a las críticas, que sólo son eso críticas de lo que considero una mala gestión, también crítico a los partidos de la oposición. Se llama libertad de expresión, libertad que al parecer el Alcalde me niega", concluye 'Doña Fina'.