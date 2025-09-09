Tragedia en una finca de Toledo: muere un hombre de 78 años al caer del tejado

Un trágico accidente ha costado la vida este martes a un hombre de 78 años en la pedanía toledana de Minas de Santa Quiteria, perteneciente al municipio de Sevilleja de la Jara.

El suceso ha tenido lugar en una finca agraria, donde la víctima se precipitó desde el tejado de una nave, cayendo desde una altura aproximada de cuatro metros.

El aviso al Servicio de Emergencias 112 se ha producido a las 11.15 horas, movilizando rápidamente a un dispositivo de asistencia compuesto por efectivos de la Guardia Civil, un médico del centro de salud de Sevilleja de la Jara y un helicóptero sanitario.

Pese a la intervención de los servicios de emergencia, no se ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre.