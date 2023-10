Estos son los cinco pueblos más bonitos de Cuenca

Si ya has visitado Cuenca y sus Casas Colgadas, que no colgantes, has dado un paseo alrededor de la ribera del río Júcar y te has aventurado a descubrir las formas de las piedras de La Ciudad Encantada, ahora te queda una cosa más: descubrir los pueblos más bonitos y especiales de esta provincia castellanomanchega.

La provincia de Cuenca no solo destaca por su patrimonio, sino también por su gastronomía. Por lo que, otra muy buena manera de descubrir estos idílicos pueblos es probando sus platos más conocidos como el zarajo, un aperitivo con base de intestinos de cordero lechal; el morteruelo, un paté con carne de caza o el atascaburras, también conocido como ajo mortero que lleva patata y bacalao.

Estos son los cinco pueblos más bonitos por los que pasear en la provincia de Cuenca

Cuenca se puede conocer en dos días. Por lo que si decides ir un fin de semana y hacer una escapada rápida a esta provincia castellanomanchega, aun te queda otro día para descubrir alguno de sus pueblos más cercanos.

Belmonte: cuna de Fray Luis de León

En la actualidad, Belmonte tiene censados a 1.780 vecinos. Se encuentra a menos de 100 kilómetros de Cuenca y de este pueblo destaca su castillo, una de las fortalezas mejor conservadas de toda la región. Aquí, también se encuentra la Colegiata de San Bartolomé, el Palacio de Buenavista y el Convento de los Jesuitas.

Belmonte, Cuenca Ayuntamiento de Belmonte La Razón

En Belmonte nació el poeta Fray Luis de León y en muchos de sus versos recuerda a su tierra natal: "Nací en la Villa de Belmonte, en la Mancha de Montearagón", recoge uno de sus escritos. Además, en la pila bautismal de La Colegiata también se puede leer "bautizose en esta pila a Fray Luis de León, hijo de los muy magníficos señores Lope de León y Inés de Varela".

En definitiva, dar un paseo por Belmonte es un viaje a la Edad Media de Castilla-La Mancha en la que además se puede recordar la infancia del gran poeta Fray Luis de León.

Mota del Cuervo y sus típicos molinos de viento

Mota del Cuervo, a 110 kilómetros de Cuenca, es una de las paradas obligatorias de esta provincia. La razón principal es muy sencilla, pues es uno de los pocos pueblos que aun conservan los típicos molinos de viento, aquellos que recoge tantas veces Cervantes en palabras de Don Quijote.

Molino de viento en Mota del Cuervo | Imagen cedida larazon

De hecho, por este icónico pueblo pasa la Ruta del Quijote. Mota del Cuervo, también conocida como 'El balcón de la Mancha' tiene más de 6.000 habitantes. Aquí también se puede visitar la Iglesia de San Miguel Arcángel, el Convento del Verdinal y la ermita de Manjavacas.

Además, por Mota del Cuervo pasan los ríos Záncara y Saona y destacan los humedales de la Laguna de la Dehesilla, Manjavacas o Navalengua.

Uclés, conocido como el 'Escorial de la Mancha'

A 70 kilómetros de Cuenca, se encuentra Uclés, un pequeño pueblo de 220 habitantes que aun conserva su imponente monasterio, más conocido como el 'Escorial de la Mancha', en referencia al emblemático edificio de El Escorial, en Madrid.

Monasterio de Uclés Efe

El monasterio cuenta con multitud de salas y capillas dignas de visita. Destaca su patio, el refectorio, la escalera real, la sacristía, el retablo y el Panteón.

Este pueblo sirvió de hospital de campaña y cárcel durante la Guerra Civil, por lo que también es interesante conocerlo para saber más de la historia que asoló por aquellos años a pueblos castellanomanchegos.

Alarcón y su castillo árabe del siglo VIII

Alarcón se sitúa sobre una cima del río Júcar. En este pueblo de 150 habitantes a 87 kilómetros de Cuenca, destaca su castillo árabe, una fortaleza medieval del siglo VIII que cuenta con una gran muralla y varias fortificaciones alrededor de todo el paraje.

Alarcón (Cuenca) La Razón

Este castillo ha sido reformado recientemente y aunque se puede visitar, en la actualidad es un parador. Por lo que, quien lo desee, podrá descansar en un edificio con más de 13 siglos de historia a sus espaldas.

San Clemente y su puente romano

La lista de los pueblos de Cuenca que merece la pena visitar es larga. Sin embargo, en esta ocasión, acabamos con San Clemente. A solo 100 kilómetros de la capital provincial, es posible visitar el puente romano mejor conservado de esta provincia.

Ayuntamiento renacentista de San Clemente La Razón

A San Clemente se le conoce como la 'pequeña corte de La Mancha' dado que aquí habitaban más de 80 familias de origen hidalgo que ayudaron al patrimonio cultural de la ciudad.

En este pueblo se recomienda visitar el Museo Etnográfico de Labranza, el antiguo Ayuntamiento y la parroquia de Santiago Apóstol.

Huete, Beteta, Cañete, Priego y El Provencio son otros de los pueblos conquenses cuya visita es muy recomendable.