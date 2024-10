Page amenaza a Sánchez: "Se acabó el cupo catalán, o entre todos, o no habrá financiación"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha amenazado los planes de su compañero de partido y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en cuanto a la financiación singular para Cataluña: "Se acabó el cupo catalán, o entre todos, o no habrá financiación".

Así lo ha puesto de manifiesto García-Page durante el primer Debate sobre el Estado de Castilla-La Mancha de la legislatura y desde la tribuna de oradores del Parlamento regional en Toledo.

El presidente castellanomanchego ha proseguido recalcando que "se acabó el populismo" y para ello ha pedido "ayuda y colaboración" para enriquecer un debate sobre financiación que "puede encontrar puntos en común" si se desliga de "coyunturas políticas".

"Es un modelo muy serio de gestión que lleva mucho tiempo retrasado y requiere un debate sereno", ha incidido.

Page abre el Debate de la Región en las Cortes de Toledo con un discurso sin límite de tiempo Juan Moreno Europa Press

"Aunque me llamen de todo, aunque me sigan insultando"

García-Page ha confesado que por le tocará sufrir "ataques", pero que en todo momento él defenderá "la camiseta de la región" pese a llevar debajo también la camiseta del PSOE.

"Nunca la unidad de España ha estado tan vinculada a la igualdad. Estoy en política para favorecer la igualdad. Los que quieren romper la igualdad de España son los mismos que quieren hacer uso del egoísmo para tener más", ha señalado convencido.

Page ha destacado que solo busca "que no haya regiones de primera y de segunda". "Aunque me llamen de todo, aunque me sigan insultando, ni se imaginan el sueño que me quitan", ha ironizado.

"La solidaridad a la que obliga la Constitución es entre todos los españoles, por ello, las regiones no pagan impuestos. Si alguien se queja de que tiene más, es sencillamente porque es más rico", ha continuado.

C-LM exigirá un nuevo modelo de financiación autonómica

"Castilla-La Mancha exigirá un fondo de transición hasta que haya un nuevo modelo que liquide el modelo antiguo" desde la premisa de que la riqueza ha de ser nacional.

Los ingresos del Estado "han crecido el doble" en los últimos tiempos que los que recaban las comunidades autónomas, por lo que ahora, quien gana en ausencia del nuevo modelo, es la caja general del país, ha abundado.

¿Qué pasaría si fuese Madrid en vez de Cataluña?

En esta línea, se ha preguntado qué ocurriría si fuera la Comunidad de Madrid la que defendiera quedarse más riqueza y repartir menos como sí hacen los independentistas. "Se diría que Madrid intenta romper España, y eso lo digo yo, lo pida quien lo pida".

En este terreno, la región "va a ser clara y va a defenderse haciendo los deberes" teniendo una administración "saneada y ágil", tal y como ha dicho García-Page.