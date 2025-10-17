Pista clave en el atraco de MediaMarkt en Toledo: localizan en Yuncler los vehículos usados

La investigación sobre el atraco a mano armada ocurrido en la tienda MediaMarkt, situada en el Parque Comercial La Abadía de Toledo, continúa su curso y va por "buen camino" desde que se inició este jueves, día en el que se produjo el asalto.

Así lo ha informado en declaraciones recogidas por Europa Press el comisario jefe de la Policía Nacional en Toledo, Manuel Domínguez Corcobado, quien ha señalado que ya han sido localizados los vehículos que los responsables emplearon para escapar tras el robo. Sin embargo, hasta ahora no se han producido detenciones.

Los dos automóviles fueron encontrados en un descampado próximo a la localidad toledana de Yuncler. Según ha explicado el comisario, ambos vehículos estaban denunciados como robados previamente. Actualmente, se están llevando a cabo inspecciones oculares en los coches, en el lugar donde fueron abandonados, así como en el propio establecimiento comercial.

Aunque, tal y como ha subrayado el comisario, la investigación aún presenta múltiples tareas por resolver, ha destacado que el trabajo está bien enfocado. “Hay muchas gestiones que hacer y muchas cosas que determinar, pero vamos en buena vía", ha afirmado, confiando en que en un plazo razonable puedan obtenerse resultados.

Transcurso de los hechos

El atraco se produjo a primera hora de la mañana, alrededor de las 11.00 horas, cuando entre cuatro o cinco individuos encapuchados y armados que portaban pistolas simuladas irrumpieron de manera rápida y coordinada en el interior de MediaMarkt, una acción generó momentos de miedo entre clientes y empleados.

La tensión aumentó cuando el vigilante de seguridad que se encontraba en el establecimiento resultó herido tras recibir un golpe en la cabeza. Momentos después de producirse esta escena, fue atendido por los servicios sanitarios en el lugar y, posteriormente, trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

Durante el asalto, los delincuentes lograron sustraer cajas con diferentes artículos de la tienda de productos de electrónica y electrodomésticos, principalmente teléfonos móviles.

El impacto del suceso quedó registrado en un video grabado por un testigo que llegó al parque comercial poco después del asalto. En las imágenes, que han sido compartidas en redes sociales, se observa el despliegue policial y sanitario frente al comercio, así como el revuelo que generó entre los que realizaban sus compras en el parque comercial toledano.

Las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación para esclarecer todos los detalles y detener a los responsables lo antes posible.