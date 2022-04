Martes 19 de abril, posible fecha para la toma de posesión de Mañueco como presidente

Este lunes se celebrará el debate de investidura de Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, una vez que PP y Vox cerraban definitivamente su acuerdo de gobernabilidad desbloqueando una situación que se había alargado durante un mes tras la constitución de las Cortes el pasado 10 de marzo, que estaba empezando a generar ciertas dudas y exasperación, sobre todo en la oposición socialista.

Así que si todo transcurre como está previsto, y el lunes Alfonso Fernández Mañueco es investido presidente a última hora de la tarde, casi noche, cuando se vote en el Parlamento, y teniendo en cuenta los trámites administrativos que hay que acometer como la firma de Su Majestad el Rey o la publicación en el Boletín Oficial del Estado, así como que la semana que viene España y Castilla y León se encuentra en plena Pasión, lo más probable es que Mañueco tome posesión como presidente el martes 19 de abril.

Así lo ha asegurado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno, donde avanzaba que la Junta baraja esta previsión aunque con todo el respeto a las instituciones y especialmente a las Cortes que han deben pronunciarse el lunes en la votación.

Carriedo explicaba que ese martes 19 de abril Mañueco anunciaría también la composición del nuevo Ejecutivo de coalición de PP y Vox, del que solo se conocen los nombres de los elegidos por la formación que lidera Santiago Abascal (Gerardo Dueñas, Gonzalo Santonja y Mariano Veganzones, para las consejerías de Agricultura y Ganadería, Cultura y Turismo y Empleo e Industria, respectivamente) así como que Juan García-Gallardo será el vicepresidente.

El nuevo Gobierno anunciado por Mañueco el martes saldría publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el miércoles 20 de abril, día en el que tomarán posesión de su cargo los consejeros. Además, según apuntaba el portavoz, el jueves 21 se celebraría el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo de PP y Vox encabezado por Mañueco.

Fernández Carriedo, además, señalaba que de cumplirse estas previsiones que manejan en la Junta, el de hoy no ha sido el último Consejo de Gobierno del actual equipo, ya que el miércoles que viene, 13 de abril Miércoles Santo, está prevista una nueva reunión de los consejeros con el presidente, que esta vez sí que sería la última, y que podría servir de despedida para algunos de ellos. Si bien, Carriedo ni ha confirmado ni desmentido nada sobre este asunto y solamente se ha limitado a decir que en esta Consejo de Gobierno de hoy no se ha hablado del tema, y que a él en particular, el presidente Mañueco no le ha trasladado nada de si seguirá en alguna consejería o responsabilidad en la Junta o no.

El presidente en funciones, por su parte, ha asegurado hoy tras participar en la asamblea que ha reelegido a Santiago Aparicio como presidente de la CEOE Castilla y León, que en cuanto sea investido el lunes y el nuevo Gobierno esté en marcha se tomarán “medidas inmediatas” para hacer frente a la crisis de precios provocada por la alta inflación en España. “Seremos ágiles a la hora de actuar”, ha apuntado.