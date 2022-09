Jason Derulo pone patas arriba la Plaza Mayor de Valladolid

Se esperaba con impaciencia el concierto estrella de las fiestas de Valladolid. Y Jason Derulo no defraudó. Un espectáculo digno de swowtime. Con bailarines sublimes, juegos de luces, gran sonido y una voz y un deje en el escenario sobresaliente. Valladolid vivió los grandes éxitos del artista estadounidense que obligó a cerrar los accesos de la Plaza Mayor, al ser gratuita la cita, horas antes de que arrancara el concierto.

Antes, Derulo ofrecía una rueda de prensa en Valladolid, y en declaraciones recogidas por Ical reflexionaba sobre lo que hemos vivido en los últimos años con la irrupción de la pandemia, y subrayó que “nos quitó muchas cosas”. “A mí me sacó del escenario, que es el lugar donde más disfruto, y eso me ha hecho reflexionar sobre las bendiciones que recibimos cada día y de las que en muchas ocasiones no somos conscientes. Ahora siento que nos ilumina una nueva luz”, resumió.

“Nunca he actuado en un lugar así antes, así que no sé cómo me voy a sentir cuando comienzo el concierto, pero que me hayan invitado a estar aquí es un gran honor”, recalcó antes de subrayar su agradecimiento y felicidad por “viajar a lugares lejanos y sentir todo el calor de la gente”, señalaba, pero se le vio suelto en el escenario y el gran público congregado tarareó cada una de sus canciones y adelantó uno del que será próximo single.

El artista saludaba también al medio centenar de seguidores que aguardan desde este mediodía el arranque del concierto a los pies del escenario, desatando sus gritos y nerviosismo.

Una vida en torno a la música

Hijo de inmigrantes haitianos, Jason Derulo nació como Jason Joel Desrouleaux en Florida hace casi 33 años y comenzó su carrera artística trabajando en obras teatrales cuando contaba con tan solo 5 años. Con 8 años escribió ‘crush on you’, su primera canción, y asistió a la Dillard Center for the Arts en Florida antes de graduarse por la American Musical and Dramatic Academy de Nueva York. En ese sentido, en un hilo de su cuenta personal de Twitter, Óscar Puente destacó hoy su “sólida formación musical” y que el artista “no está donde está por casualidad”.

Tras producir y escribir para otros como Usher o Puff Daddy, Derulo lanzó su primer single en 2009, ‘Watcha Say’, que vendió dos millones de copias solo en Estados Unidos, y desde entonces ha publciado cuatro álbumes de estudio: ‘Jason Derulo’ (2010), ‘future History’ (2011), ‘Tattos’ (2013, con su reedición ‘Talk Dirty’ un año después) y ‘Everything Is 4′, que incluye su tema más conocido, ‘Want to Want Me’.

“Traer a este artista a Valladolid, uno de los más importantes que ha pisado nuestra plaza, es una combinación de mucho trabajo y suerte. No se trata solo de dinero. Nos sumamos a ciudades del mundo en un listado en el que no solemos estar. Creemos que es una buena oportunidad para acercar a un artista de este calibre a ciudadanos sin capacidad económica para asistir a sus conciertos, asumiendo el pago de viajes y entradas, a la par de seguir situando nuestras fiestas entre las mejores de España”, argumentó el alcalde.