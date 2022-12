La Junta rebaja un 25% las tarifas de los abonos a los viajeros recurrentes de Avant y Media Distancia

Castilla y León se convertirá en la primera Comunidad en España en bajar las tarifas en la red de altas prestaciones en un 25 por ciento, para los próximos cuatro años, en los títulos de transporte multiviaje de Media Distancia Alta Velocidad (Avant) y de Media Distancia en la red de altas prestaciones. Una bonificación que se encuentra dirigida a los viajeros recurrentes, siempre que estén empadronados en cualquiera de los municipios de la Comunidad.

Una rebaja que entrará en vigor desde el próximo 1 de enero. Además, la Junta trabaja ya con Renfe para incorporar en el convenio las doce nuevas relaciones ferroviarias de Castilla y León sometidas a obligación de servicio público el pasado 24 de diciembre. Estas son: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora.

Para la consejera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María González Corral, es prioritario realizar este convenio “para que todos los castellanos y leoneses tengan igualdad de condiciones y no exista discriminación entre unos territorios y otros”.

El objetivo que persigue la Junta de Castilla y León con esta bonificación, que cuenta con un presupuesto para la vigencia del convenio de 9,6 millones de euros, es continuar con el impulso de la movilidad sostenible y fijar población, al dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos de la Comunidad en sus desplazamientos habituales a las comunidades limítrofes y a trayectos en Castilla y León, además de incentivar que estos ciudadanos mantengan su residencia en nuestro territorio.

La bonificación del 25 por ciento se aplicará a aquellos trayectos que se encuentran dentro de los corredores declarados como Obligación de Servicio Público Avant, por parte del Gobierno.

Los trayectos beneficiados son los servicios AVANT, Valladolid-Segovia, Valladolid-Madrid, Salamanca-Segovia, Segovia-Madrid, Medina del Campo-Salamanca, Medina del Campo-Segovia y Medina del Campo-Madrid.

Las tarifas sobre las que se aplicará ese 25 % de descuento son las fijadas para las modalidades denominadas Abono Tarjeta Plus 50, Abono Tarjeta Plus 10, Abono Tarjeta Plus 10 Estudiante, y Abono Tarjeta Plus 10-45, con un ahorro que puede llegar hasta los 142,60 euros para el usuario. Cabe reseñar que esta reducción del precio es compatible y acumulable con las bonificaciones aplicables a los miembros de familias numerosas y con los descuentos de la tarifa de ferroviario.

“Desde la Junta estamos muy satisfechos de poder presentar ante los castellanos y leoneses este convenio de colaboración, que ha sido posible gracias a los departamentos técnicos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y Renfe, con el que cumplimos un compromiso adquirido”, ha señalado la consejera.