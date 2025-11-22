Abascal afirma que en Castilla y León no hay presupuesto porque el PP “no quiere aceptar lo que acepta en otros lugares”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, afirmó que en Castilla y León no hay presupuesto porque el PP “no quiere aceptar lo que acepta en otros lugares”. En este sentido, se refirió a “poner el alto a la invasión de la inmigración ilegal, frenar la política verde, decir basta a la ideología de género, a la financiación de los sindicatos y a la memoria histórica”.

Son las premisas que, según dejó patente hoy en su mitin celebrado en la plaza de los Bandos de Salamanca, puso encima de la mesa su partido para negociar con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, unas cuentas que, finalmente, fueron tumbadas por enmienda a la totalidad. En este sentido, ironizó con la “pinza” entre Vox y PSOE de la que se quejó el mandatario ‘popular’. “Basta ya de mentiras, estafas y de inventarse pinzas cuando ellos tienen una tenaza atroz en Bruselas que atenta contra los intereses de nuestro pueblo”, refirió.

En un discurso recogido por Ical este sábado, Abascal se definió como “la gran esperanza” y no eludió “la gigantesca responsabilidad” que asume. Prometió patriotismo “para que el interés de España esté por encima de todo”; honradez “para no ser como el bipartidismo corrupto”; verdad “para llamar a las cosas por su nombre” y cercanía “para no estar encerrado en los despachos, sino en la calle con la gente”.

Sobre las negociaciones postelectorales con el Partido Popular, mostró comprensión con quienes piden complicidad entre ambos partidos al grito de “sálvanos de Sánchez”, pero condicionó los términos. “Nos pondremos de acuerdo con el PP un segundo después del que el PP rompa todos sus acuerdo con el PSOE en Bruselas. ¿Acuerdo? Sí, pero ¿sobre qué bases? Para que se sienten en sillones, no. Sí, para que cambiemos el rumbo de unas políticas que están destruyendo a la clase media española”, especificó.

En este sentido, recordó la ruptura de algunos de los gobiernos de coalición con el Partido Popular que llegaron a conformar en distintos territorios, incluida Castilla y León. “Cuando el PP nos mintió para repartir a ilegales por toda España, salimos de los gobiernos. Somos el primer partido de la historia que ha abandonado los sillones y el poder para no traicionaros a todos vosotros”, proclamó, aclarando que su objetivo es cambiar las cosas “radicalmente”, no “hacer maquillaje”.

En clave nacional, el presidente de Vox cargó contra el Gobierno calificándolo de mafia. “Esto va muy mal. Hay corrupción por todas partes. Se nos está yendo el país de nuestras manos”, alertó, insistiendo en que los acuerdos llegarán “un segundo después de que se acabe la estafa”. “Quien quiera consenso, que vaya a un spa o a una sauna”, ironizó ante la carcajada de sus simpatizantes.

“Estos ‘mierdosos’ de la mafia de Sánchez no nos van a insultar”, continuó, pidiendo “poca broma” con lo que está pasando en España. “Han convertido el Parlamento en un mercado persa donde se vende la soberanía de España al peor postor solo para que un sujeto, sin ningún principio, permanezca en el poder traicionando a nuestra patria”, recalcó, insinuando que le gustaría hacer una “oposición normal”, pero se ve obligado a elevar el tono porque “España está gobernada por una mafia”.

Abascal trajo a colación su visita a Italia la pasada semana para reunirse con la primera ministra, la también conservadora Giorgia Meloni, quien se quedó “con la boca abierta” cuando le contó los casos de corrupción que había en España. “No se lo podía creer”, apostilló, asegurando que “cualquier caso de estos, por separado, habría servido para que, en cualquier país normal, hubiera provocado la dimisión del presidente, pero España no será un país normal hasta que Pedro Sánchez no se siente en un banquillo y asuma las consecuencias de sus actos”.

Mafia y estafa

En sus críticas al bipartidismo, Abascal distinguió entre el PSOE, a quien calificó como mafia, y el PP, a quien tildó de estafa. “Estoy harto del teatro entre PP y PSOE. El pacto verde, el pacto migratorio y los pactos para imponer la ideología de género los acuerdan ellos en Bruselas y luego vienen aquí a hacer como que se pelean. Los españoles se ven abocados a una elección diabólica entre la mafia de Sánchez y la estafa del PP”, insirió.

En materia de inmigración, se desmarcó de la xenofobia, pero aseguró detestar “a los políticos traidores que hacen el juego a las mafias que engañan a la pobre gente que muere en el mar y que, los que son malos, ocasionan problemas de seguridad aquí, en nuestra patria”. “No hay más viviendas, más policías, ni más plazas en los hospitales, pero hay tres millones más de inmigrantes desde que yo llegué al Congreso hace cinco años. Desde que Sánchez llegó al poder, se han multiplicado las violaciones en España. Ponen a los violadores en las calles y se dedican a traerlos de fuera”, sostuvo.

Frente a eso, la “alternativa total”. “Nosotros levantamos la bandera del sentido común, la de los valores que nuestros padres nos han enseñado en casa y eso no lo van a poder tumbar”, refirió, abriendo un capítulo especial para los jóvenes, los “fachavales” como, según aseguró, les califican en la izquierda y que, en buena medida, poblaban la plaza de los Bandos. “Hay una explicación muy sencilla: las cosas graves las viven en primer lugar ellos porque están más en la calle que los mayores”, aclaró.

“Los jóvenes ven la inseguridad y la padecen en primera persona. Están en las escuelas, que es el lugar donde se produce el mayor adoctrinamiento por las profesoras feministas y los profesores ‘aliades’. Y los chavales les hacen una peineta y por eso tenemos profesores desquiciados y llorando por las esquinas. Porque los jóvenes están padeciendo la opresión, la dictadura socialista y la falta de libertad. Y sois el mayor orgullos de Vox porque sois los adelantados de vuestras familias”, finalizó Abascal, antes de proclamar vivas a España y hacer sonar el himno nacional.

La pinza autonómica

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, arrancó su discurso reivindicando el “orgullo” por las leyes con las que España gobernó un día el mundo, en referencia a la conquista de América, por la que se negó, jaleado, a pedir perdón. Además, aludió a la Escuela de Gobierno que el PSOE celebra desde ayer también en Salamanca y se pregunto si allí van a enseñar a “robar a manos llenas”.

Criticó que Mañueco hable de “pinza” entre Vox y el PSOE. “Quieren que traguemos con un presupuesto que sube un 50 por ciento las subvenciones a los sindicatos y aumenta la dotación para la cooperación al desarrollo. Hasta el último euro de los castellanos y leoneses debe ir para ellos mientras haya pobreza, antes que para proyectos en Mali”, afirmó, matizando, en referencia al PP, que “hacen lo mismo que ellos”, y acusando a Mañueco de ser “el mejor representante de sus políticas”.

El encargado de abrir los parlamentos, como anfitrión, fue el presidente del Comité Ejecutivo de Vox en Salamanca, Carlos Menéndez, quien agradeció el aspecto de una plaza de Los Bandos “llena de patriotas, de ilusión, de esperanza, pero sobre todo de futuro”, en alusión a los numerosos jóvenes presentes en la plaza. “Es un momento importante para acabar con el bipartidismo que tanto daño ha hecho y abrir un nuevo capítulo: el de la reconquista”, afirmó, reivindicando la necesidad de un proyecto de “soluciones”.