Azucarera se apoya en las nuevas tecnologías para dar seguridad en el pago de la remolacha

La compañía Azucarera se apoya en las nuevas tecnologías para monitorizar las buenas prácticas y la evolución de la sacarosa de cada parcela, lo que dotará de mayor certidumbre al cultivador a la hora de conocer el precio al que se le va a pagar la remolacha.

Objetivo: que los remolacheros cuenten con la mayor seguridad posible y eliminen la incertidumbre que encuentran sobre el pago de la remolacha, según avanzaba este miércoles la directora Agrícola de Azucarera, Salomé Santos, tras la Junta General de Accionistas de Agroteo celebrada este miércoles en la localidad zamorana de Benavente, con la presencia del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas.

Santos reivindicaba la remolacha como uno de los cultivos más seguros y rentables en un momento como el actual, además de ser de "especial inquietud agronómica" debido al cambio climático y a la supresión del uso de productos contra plagas y enfermedades.

La jornada servía par dar a conocer a los doscientos profesionales que forman parte de Agroteo la nueva oferta de contratación de Azucarera para la campaña 2024-2025 así como para hacer balance de la última temporada, en la que se cultivaron para la compañía 17.100 hectáreas en el norte de España y 9.100 en el sur.

Además, se abordaban algunos asuntos de interés en el sector como las tendencias del mercado agrícola, en el que cultivos alternativos como el maíz mantienen una tendencia de precio a la baja, mientras que los precios del azúcar continúan en niveles altos, lo que garantiza la rentabilidad del cultivo, según exponía el analista de mercados de Azucarera, Álvaro Ballano.

El consejero Gerardo Dueñas tras la Junta General de Accionistas de Agroteo celebrada este miércoles en Benavente (Zamora). Agroteo La Razón

El consejero, por su parte, clausuraba este acto reafirmando el apoyo de la Junta a un cultivo como la remolacha que es "estratégico" en Castilla y León "por lo que aporta valor en toda la escala de la cadena alimentaria y por fijar población en el medio rural, tanto a través de agricultura como de la industria asociada".

Y tras anunciar una nueva convocatoria de PDR para el periodo 2024-2028, para todos los productores de remolacha que inician este año la producción o que deseen adherirse a esa línea, el consejero ponía en valor la cifra de que casi el cien por cien de la superficie de remolacha se ha acogido a la Ayuda Asociada de 591 euros por hectárea. Además, aseguraba que desde la Consejería seguirán pidiendo que se autoricen productos excepcionales para atajar la amarillez.

También destacaba la ayuda con el Pepac, “sacada, en la primera convocatoria, como ayuda de cultivos agroindustriales sostenibles” y afirmaba que ha sido una ayuda medioambiental que ha tenido unas expectativas tremendas porque, prácticamente se ha consumido el 120 por ciento del presupuesto que teníamos asignado. "Vamos a ayudar a los 1.516 productores que la pidieron”, destacaba,

"La remolacha es un cultivo seguro, de los que mejor se adapta a los ecorregímenes y es el más adecuado como alternativa al regadío”, apuntaba.

Finalmente, el consejero avanzaba que se reunirá el próximo día 14 de febrero con el comisario de Agricultura, a quien trasladará “todas las reivindicaciones” formuladas por el sector agropecuario de Castilla y León.

“Expondré todas las reivindicaciones que me han querido trasladar a mí para ver si, de verdad, Europa empieza a dignificar más a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, como una profesión esencial porque, al final, si ellos no producen, los demás no comemos”, sentenciaba.