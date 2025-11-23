Carlos Martínez: “Estamos aquí para pedir respeto a una Junta sin alma”

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha participado en la manifestación ‘Respeto’ en la ciudad de León, donde la sociedad ha pedido respeto a un Gobierno regional que ha demostrado que no tiene alma.

Así lo ha señalado momentos de participar en la protesta, que se ha celebrado en León y donde ha estado acompañado de una amplia representación socialista, entre ellos, la vicesecretaria general de PSOECyL, Nuria Rubio, y el secretario de Organización, Daniel de la Rosa.

Allí, tras mostrar la solidaridad del PSOECyL a la familia de los mineros fallecidos el viernes en Asturias, ha trasladado “un mensaje claro, nítido y rotundo de una gran parte de la sociedad de Castilla y León” para exigirle a su presidente y a su consejero de Medio Ambiente “respeto” y para trasladarles que este “no es negociable, no se mendiga, ni se ruega, sino que es un derecho”.

“Hoy estamos aquí para exigir respeto por nuestra comunidad autónoma, exigir respeto para todos los territorios que lamentablemente han sido asolados por los incendios durante este verano” y para exigir a una Junta “sin alma” y “sorda” ante las demandas, que debe mantener un servicio profesional de prevención y extinción de incendios y no abandonar a los territorios. Para ello, ha concluido, es “fundamental” un cambio que “tiene que darse en las próximas elecciones autonómicas”.

Un millar de manifestantes

Junto a los representantes socialistas, 4n millar de personas, según datos de la Subdelegación del Gobierno y de la Policía Local, se manifestó hoy en la capital leonesa bajo el lema ‘Respeto’ para criticar la gestión de la Junta sobre los incendios del pasado verano y pedir responsabilidades en una movilización convocada por CCOO, PSOE, Sumar, IU, Podemos, Intersindical y Confederación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Castilla y León (Cavecal), a la que se sumaron 25 organizaciones.

La marcha partió de la plaza de San Marcos acompañada por numerosas banderas, carteles y pancartas en un animado recorrido encabezado por los dirigentes de las entidades promotoras, entre ellos, el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, quien criticó la “falta de alma, la falta de compromiso, la falta de medios de un Gobierno absolutamente sordo ante las demandas que estamos planteando todos en cada uno de los territorios de esta Comunidad”.