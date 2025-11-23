Decenas de participantes en la Carrera Polígono de San Cristóbal de Valladolid salen a la calle en beneficio de la Asociación Campanilla de Niños Oncológicos

La VI Carrera Polígono San Cristóbal de Valladolid, que se celebró este domingo 23 de noviembre, contó con decenas de participantes que salieron a las calles en beneficio de la Asociación Campanilla de Niños Oncológicos, que trabaja con los menores que atraviesan procesos oncológicos en los hospitales de la capital, al ofrecer apoyo integral tanto a los menores como a sus familias.

Durante la celebración del evento deportivo se celebraron carreras y actividades para mayores y pequeños, con el propósito de fomentar el deporte, la convivencia y la solidaridad en el Polígono de San Cristóbal, con recorridos de cinco y diez kilómetros.

Los ganadores de la categoría absoluta de diez kilómetros fueron Carlos Jesús Verdugo, en categoría masculina, y Lorena García, en la femenina Lorena García. Por su parte, Marta Medina y Jorge Medina fueron los vencedores en la prueba de cinco kilómetros. El premio especial a la empresa del polígono con más trabajadores participantes recayó en Trastes, la guardería del polígono.

La cita contó con la presencia institucional de los concejales del Ayuntamiento de Valladolid Mayte Martínez, Alejandro García Pellitero e Ignacio Zarandona, quienes apoyaron con su asistencia este acto de integración entre empresa, deporte y solidaridad. También estuvieron presentes Antonio Rodríguez, presidente de la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono de San Cristóbal; Diego Peña, director de Caja Rural de Soria en Valladolid; y Laura Curiel, presidenta de la Asociación Campanilla.