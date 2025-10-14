Fundos Fórum Salamanca acoge este jueves un cinefórum sobre el documental ‘Equipo Crónica. Arte de Trinchera’

Este jueves a las 19.00 horas el Centro Cultural Fundos Fórum Salamanca, que comienza su programación de actividades culturales relacionadas con la exposición temporal que alberga el centro titulada ‘Todo es pop. De Europa a Estados Unidos’, acogerá un cinefórum del documental ‘Equipo Crónica. Arte de trinchera’ con acceso libre por la puerta de la calle Miguel de Unamuno.

Según informó hoy Fundos en un comunicado recogido por Ical, Equipo Crónica fue un colectivo artístico español nacido en Valencia en 1965, formado por Manolo Valdés, Rafael Solbes y, en sus inicios, Juan Antonio Toledo. “Con un estilo que combinaba el Pop Art con una mirada crítica a la sociedad y la política de su tiempo, sus obras desafiaban la censura y ofrecían una relectura irónica de la historia del arte. A través de un lenguaje visual vibrante y provocador, dejaron una huella imborrable en el panorama artístico español e internacional, convirtiéndose en referentes de la denuncia social a través del arte”, resumió.

‘Equipo Crónica. Arte de Trinchera’ es un documental que sumerge al espectador en la historia de este grupo, explorando su impacto en el arte y la cultura. Con entrevistas a expertos, testimonios de artistas contemporáneos e imágenes de archivo, la película analiza su legado y su influencia en el arte actual, demostrando que su mensaje sigue vigente en la sociedad de hoy.