Felipe VI presidirá la inauguración del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar el 20 de octubre

Felipe VI presidirá la inauguración del XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar el próximo lunes, 20 de octubre. Se trata del foro empresarial más importante del país que reunirá en el Fórum Evolución de Burgos a más de 650 asistentes del 19 al 21 de octubre, según informaron hoy fuentes del Instituto de la Empresa Familiar.

Así, Burgos acogerá el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar bajo el lema ‘Origen Destino’ y, según se indica en el programa provisional, la primera sesión se llevará a cabo el lunes, 20 de octubre, en el Fórum Evolución Burgos-Palacio de Congresos y Auditorio, con la inauguración oficial presidida por Su majestad el Rey, acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, así como por el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera.

Asimismo, el congreso reunirá en la ciudad a más de 650 asistentes, entre representantes institucionales, expertos y líderes de las principales empresas familiares nacionales e internacionales. Entre ellos, contará con la intervención del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, así como con las conferencias a cargo del presidente de Telefónica, Marc Murtra, bajo el título ‘Europa en el nuevo escenario global’.

También intervendrá el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, con ‘El valor estratégico para España de las empresas familiares’; el presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, bajo el título ‘El arraigo como motor de transformación y crecimiento en la empresa familiar’; o el CEO de Santander España, Ignacio Juliá, con el título ‘Financiación y competitividad’, entre otros.