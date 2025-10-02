La Junta de Castilla y León y Telefónica estrechan lazos de colaboración

Mejorar la conectividad en Castilla y León, sobre todo del medio rural, es una de las prioridades de la Junta de Castilla y León. Y hacerlo con los mejores medios y la mejor tecnología aún más con el fin de que no haya ciudadanos de primera y de segunda, así como para luchar contra la despoblación.

Para mejorar la situación el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido hoy en la Sede de la Presidencia una reunión con el presidente ejecutivo de Telefónica España, Borja Ochoa, para abordar los diferentes proyectos comunes en materia de conectividad.